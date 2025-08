Mister Pirozzi: "Primo impatto, buono"

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 4 agosto 2025, 18:20

Durante la mattina oltre al lavoro fisico, la squadra si è concentrata sulla fase difensiva, nel pomeriggio, invece, oltre a una partitella, spazio alla tattica, in attesa dell'arrivo dei due attaccanti previsto per domani. Per il momento, tutto bene da un punto di vista fisico

lunedì, 4 agosto 2025, 09:22

Per il momento, sono 22, ma qualcuno è probabilmente destinato ad andarsene, altri ad arrivare: i convocati della Lucchese nel ritiro di Montecatini Alto non sono ancora tutti tesserati, movimenti sono ancora possibili come ha confermato il direttore generale Gianni che ha parlato di rosa pronta all'85 per cento.

domenica, 3 agosto 2025, 18:37

Primo giorno di ritiro per i rossoneri in quel della Val di Nievole dove è cominciata la preparazione per igiocatori che al momento sono alloggiati a Montecatini Alto: dopo una introduzione del tecnico Pirozzi la seduta è proseguita con una serie di test atletici sul campo anche se il pallone...

domenica, 3 agosto 2025, 14:17

La Lucchese ha resi pubblici i nomi dei calciatori che sono saliti in ritiro a Montecatini Alto: oggi sono previsti i primi test atletici e il lavoro di forza sul campo sportivo Mucci di Nievole. Il direttore generale Gianni: "La rosa è completa all’85%, ma stiamo valutando alcuni dettagli insieme...