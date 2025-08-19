Porta Elisa News



Terza amichevole, terza vittoria

mercoledì, 20 agosto 2025, 18:49

Ultima sgambata in quel di Nievole per i rossoneri che nel pomeriggio di oggi hanno affrontato il Città di Capannori che giocherà il campionato di Prima Categoria nella stagione che va a cominciare. Sotto gli occhi del patron Brunori, di una settantina di tifosi e di un pioggia fattasi via via più intensa, la Lucchese si è aggiudicata l'incontro solo grazie ad una rete giunta nei minuti finali di gara.La sorpresa di giornata, a parte l'arrivo del difensore Cristian Palo, classe 2007, è la presenza in panchina di una vecchia conoscenza rossonera: da oggi Stefano Fracassi è il nuovo vice allenatore della Lucchese.

Primo tempo all'insegna del poco gioco, qualche errore di troppo, poche occasioni e con la pioggia insistente che è iniziata a cadere dopo pochi minuti il meteo che ha condizionato pesantemente la tenuta del terreno. L'equilibrio, sotto un mezzo diluvio, viene rotto a una manciata di secondi dal termine con Palma.

La ripresa inizia sotto un vero e proprio diluvio che fa temere addirittura la sospensione della gara e riserva subito una prima girandola di sostituzioni. Poi la pioggia diminuisce finalmente di intensità, ma il terreno è insidioso e proprio su un pallone che si impantana, il Capannori trova il pari con Pistoresi che supera Rossi in uscita. La Lucchese prova a reagire, ma la manovra, con il terreno molto viscido, è quasi impossibile. Oltretutto il Capannori si difende con lucidità e i rossoneri non brillano per precisione. Quella precisione che invece arriva a pochi minuti dal termine con Galotti che finalizza una bella manovra sviluppatasi sulla destra.Il prossimo appuntamento amichevole sarà sabato a Prato, poi il via alla stagione ufficiale con la gara di Coppa Italia contro la Larcianese, domenica 31 agosto.

Lucchese-Città di Capannori: 2-1

Lucchese: Milan (1' st Rossi), Venanzi (1' st Xeka), Pupeschi, Santeramo (16' st Polo), Lorenzini, Palma, Palo (1' st Allegrucci), Bartolotta (5'st Morisi), Caggianese, Piazze, Maggiari (1' st Galotti). A disp. Onu, Russo, Picchi, Rotondo. All. Pirozzi.

Città di Capannori: Angeli, Pardini, Rolla, Mattioli, Fanani, Zuncheddu, Benedetti, Martinucci, Pistoresi, Del Ry, Haoudi. A disp. Gramajo, Ramku, Cortopassi, Mazzei, Giusfredi, Malfatti, Ferretti, Giuliani, Menconi, Sansone, Coli. All. Paoli.

Arbitro: Magrini di Pistoia.

Reti: 44' pt Palma, 13' st Pistoresi, 41' st Galotti