Terza amichevole, terza vittoria

Porta Elisa News
mercoledì, 20 agosto 2025, 18:49
Ultima sgambata in quel di Nievole per i rossoneri che nel pomeriggio di oggi hanno affrontato il Città di Capannori che giocherà il campionato di Prima Categoria nella stagione che va a cominciare. Sotto gli occhi del patron Brunori, di una settantina di tifosi e di un pioggia fattasi via via più intensa, la Lucchese si è aggiudicata l'incontro solo grazie ad una rete giunta nei minuti finali di gara.La sorpresa di giornata, a parte l'arrivo del difensore Cristian Palo, classe 2007, è la presenza in panchina di una vecchia conoscenza rossonera: da oggi Stefano Fracassi è il nuovo vice allenatore della Lucchese.
Primo tempo all'insegna del poco gioco, qualche errore di troppo, poche occasioni e con la pioggia insistente che è iniziata a cadere dopo pochi minuti il meteo che ha condizionato pesantemente la tenuta del terreno. L'equilibrio, sotto un mezzo diluvio, viene rotto a una manciata di secondi dal termine con Palma.
La ripresa inizia sotto un vero e proprio diluvio che fa temere addirittura la sospensione della gara e riserva subito una prima girandola di sostituzioni. Poi la pioggia diminuisce finalmente di intensità, ma il terreno è insidioso e proprio su un pallone che si impantana, il Capannori trova il pari con Pistoresi che supera Rossi in uscita. La Lucchese prova a reagire, ma la manovra, con il terreno molto viscido, è quasi impossibile. Oltretutto il Capannori si difende con lucidità e i rossoneri non brillano per precisione. Quella precisione che invece arriva a pochi minuti dal termine con Galotti che finalizza una bella manovra sviluppatasi sulla destra.Il prossimo appuntamento amichevole sarà sabato a Prato, poi il via alla stagione ufficiale con la gara di Coppa Italia contro la Larcianese, domenica 31 agosto.
Lucchese-Città di Capannori: 2-1
Lucchese: Milan (1' st Rossi), Venanzi (1' st Xeka), Pupeschi, Santeramo (16' st Polo), Lorenzini, Palma, Palo (1' st Allegrucci), Bartolotta (5'st Morisi), Caggianese, Piazze, Maggiari (1' st Galotti). A disp. Onu, Russo, Picchi, Rotondo. All. Pirozzi.
Città di Capannori: Angeli, Pardini, Rolla, Mattioli, Fanani, Zuncheddu, Benedetti, Martinucci, Pistoresi, Del Ry, Haoudi. A disp. Gramajo, Ramku, Cortopassi, Mazzei, Giusfredi, Malfatti, Ferretti, Giuliani, Menconi, Sansone, Coli. All. Paoli.
Arbitro: Magrini di Pistoia.
Reti: 44' pt Palma, 13' st Pistoresi, 41' st Galotti
mercoledì, 20 agosto 2025, 19:46
Il difensore, al termine della gara contro il Capannori, traccia un bilancio del ritiro di Montecatini Alto che ormai è alle ultime battute: "C'era bisogno di un ritiro lungo per conoscerci, visto che la squadra era tutta nuova, ora c'è maggiore consapevolezza di aver iniziato un percorso come gruppo"
mercoledì, 20 agosto 2025, 17:26
Un volto molto conosciuto dagli sportivi rossoneri torna a far parte dello staff: Stefano Fracassi è il nuovo vice allenatore della Lucchese. Ha fatto la sua prima uscita in panchina nella gara amichevole di oggi pomeriggio contro il Città di Capannori in attesa della ufficializzazione della società
mercoledì, 20 agosto 2025, 09:02
Il tecnico traccia un bilancio quasi al termine del ritiro: "Mi porto dietro la disponibilità dei ragazzi. Cosa ho dato io? Le mie 670 panchine e l'esperienza, sto cercando di trasmettere identità a questa squadra che si è ritrovata solo il 3 agosto. La rosa? Siamo al 90 per cento"
martedì, 19 agosto 2025, 18:40
Ufficializzato Ramon Galotti Pastor: è arrivato il transfer che gli consentirà di essere a disposizione già dalla prima gara ufficiale della stagione. Insieme a lui si uniscono al gruppo altri quattro volti nuovi: il terzino Manuel Allegrucci, il difensore centrale Filippo Rotondo e i centrocampisti Ariel Palo e Alberto Picchi,...