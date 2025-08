Porta Elisa News



Ritiro, giorno secondo: prime fasi tattiche

lunedì, 4 agosto 2025, 18:20

Dopo la seduta mattutina, rossoneri di nuovo in campo questo pomeriggio nell'impianto Mucci di Nievole, destinato a ospitare il ritiro della Lucchese e anche le prime due amichevoli in programma, a cominciare da quella del 9 agosto contro il Legnano il cui orario, per ora, è fissato per le 15,30 ma che potrebbe essere anche rivisto in considerazione delle temperature.

Durante la mattina oltre al lavoro fisico, la squadra si è concentrata sulla fase difensiva, nel pomeriggio, invece, oltre a una partitella, spazio alla tattica, in attesa dell'arrivo dei due attaccanti previsto per domani. Per il momento, tutto bene da un punto di vista fisico con i rossoneri che non hanno manifestato problemi legati all'inizio della preparazione.