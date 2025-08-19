Torna mister Fracassi

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 20 agosto 2025, 19:46

Il difensore, al termine della gara contro il Capannori, traccia un bilancio del ritiro di Montecatini Alto che ormai è alle ultime battute: "C'era bisogno di un ritiro lungo per conoscerci, visto che la squadra era tutta nuova, ora c'è maggiore consapevolezza di aver iniziato un percorso come gruppo"

mercoledì, 20 agosto 2025, 18:49

La Lucchese supera sia pure di misura e sotto una pioggia battente il Città di Capannori: finisce 2-1 con una rete decisiva di Galotti sul fine di gara. Nel primo tempo in gol anche Palma

mercoledì, 20 agosto 2025, 09:02

Il tecnico traccia un bilancio quasi al termine del ritiro: "Mi porto dietro la disponibilità dei ragazzi. Cosa ho dato io? Le mie 670 panchine e l'esperienza, sto cercando di trasmettere identità a questa squadra che si è ritrovata solo il 3 agosto. La rosa? Siamo al 90 per cento"

martedì, 19 agosto 2025, 18:40

Ufficializzato Ramon Galotti Pastor: è arrivato il transfer che gli consentirà di essere a disposizione già dalla prima gara ufficiale della stagione. Insieme a lui si uniscono al gruppo altri quattro volti nuovi: il terzino Manuel Allegrucci, il difensore centrale Filippo Rotondo e i centrocampisti Ariel Palo e Alberto Picchi,...