Abbonamenti: nuovo balzo, ora sono 650

martedì, 9 settembre 2025, 08:49
A pochi giorni dall'inizio del campionato, cresce ancora il numero delle tessere: a lunedì sera erano stati sottoscritti 650 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. Gli abbonamenti sono disponibili presso il point dello stadio Porta Elisa, in via dello Stadio 162, dalle ore 15:30 alle 19:30.
"Sotto il claim "Un simbolo di forza", – si legge in una nota della società – che richiama la pantera, storico emblema della Lucchese, la società chiama a raccolta la città e i suoi tifosi per accompagnare la squadra fin dal giorno 1 in questo nuovo cammino e riportare la Lucchese là dove merita. L'abbonamento non è soltanto un titolo di accesso alle partite casalinghe, ma rappresenta un gesto di appartenenza, un legame che unisce la Lucchese alla sua gente".
domenica, 7 settembre 2025, 18:52
Nella seconda giornata di Coppa Italia che ha visto riposare i rossoneri, San Giuliano e Larcianese hanno chiuso la gara sul punteggio di 0-0. Nella terza gara del girone a tre, in programma il 17 settembre alle ore 15 al Porta Elisa, ai rossoneri basterà pareggiare contro il San Giuliano...
sabato, 6 settembre 2025, 08:36
Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 605 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A otto giorni dall'inizio del campionato, ecco un nuovo balzo in avanti a riprova del fatto che ancora non si è esaurita la voglia di essere accanto alla Lucchese
venerdì, 5 settembre 2025, 21:30
Matteo Mauro è un nuovo calciatore della Lucchese. La società ha annunciato il suo arrivo in rossonero, si tratta di un terzino sinistro nato a Roma il 29 ottobre 2005. A otto giorni dall'esordio in campionato, ecco dunque un nuovo rinforzo per mister Pirozzi
venerdì, 5 settembre 2025, 15:00
I due giocatori si erano infortunati nel match di Coppa Italia: per Lorenzinil c'è a lesione parziale di un legamento della caviglia sinistra, per Allegrucci è stata invece riscontrata una lesione miotendinea al retto femorale. Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo