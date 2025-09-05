Abbonamenti: nuovo balzo, ora sono 650

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 7 settembre 2025, 18:52

Nella seconda giornata di Coppa Italia che ha visto riposare i rossoneri, San Giuliano e Larcianese hanno chiuso la gara sul punteggio di 0-0. Nella terza gara del girone a tre, in programma il 17 settembre alle ore 15 al Porta Elisa, ai rossoneri basterà pareggiare contro il San Giuliano...

sabato, 6 settembre 2025, 08:36

Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 605 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A otto giorni dall'inizio del campionato, ecco un nuovo balzo in avanti a riprova del fatto che ancora non si è esaurita la voglia di essere accanto alla Lucchese

venerdì, 5 settembre 2025, 21:30

Matteo Mauro è un nuovo calciatore della Lucchese. La società ha annunciato il suo arrivo in rossonero, si tratta di un terzino sinistro nato a Roma il 29 ottobre 2005. A otto giorni dall'esordio in campionato, ecco dunque un nuovo rinforzo per mister Pirozzi

venerdì, 5 settembre 2025, 15:00

I due giocatori si erano infortunati nel match di Coppa Italia: per Lorenzinil c'è a lesione parziale di un legamento della caviglia sinistra, per Allegrucci è stata invece riscontrata una lesione miotendinea al retto femorale. Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo