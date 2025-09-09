Porta Elisa News



Abbonamenti ormai vicininissimi a 700 tessere

mercoledì, 10 settembre 2025, 08:04

A pochi giorni dall'inizio del campionato, cresce ancora il numero delle tessere: a martedì sera sono stati sottoscritti 690 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. Gli abbonamenti sono disponibili presso il point dello stadio Porta Elisa, in via dello Stadio 162, dalle ore 15:30 alle 19:30.

"Sotto il claim "Un simbolo di forza", – si legge in una nota della società – che richiama la pantera, storico emblema della Lucchese, la società chiama a raccolta la città e i suoi tifosi per accompagnare la squadra fin dal giorno 1 in questo nuovo cammino e riportare la Lucchese là dove merita. L'abbonamento non è soltanto un titolo di accesso alle partite casalinghe, ma rappresenta un gesto di appartenenza, un legame che unisce la Lucchese alla sua gente".

Ecco il listino prezzi degli abbonamenti 2025/26

Gradinata

Intero: € 140

Ridotto (15-25 anni / Over 70): € 70

Under 14 / Donne: € 40

Curva Ovest

Intero: € 70

Ridotto (15-25 anni / Over 70): € 50

Under 14 / Donne: € 35

Tribuna Laterale Est e Ovest