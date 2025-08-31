Abbonamenti, superata quota 500

Porta Elisa News
mercoledì, 3 settembre 2025, 08:54
Sono 521 gli abbonamenti già sottoscritti per la prossima stagione dai tifosi rossoneri, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A oltre dieci giorni dall'inizio del campionato, pare evidente che la cifra complessiva, già significativa, è destinata a crescere ancora considerevolmente a ribadire la vicinanza dei supporter alla Pantera nonostante l'ennesimo disastro societario consumatosi la scorsa stagione.
Gli abbonamenti sono disponibili presso il point dello stadio Porta Elisa, in via dello Stadio 162, dalle ore 15:30 alle 19:30.
"Sotto il claim "Un simbolo di forza", – si legge in una nota della società – che richiama la pantera, storico emblema della Lucchese, la società chiama a raccolta la città e i suoi tifosi per accompagnare la squadra fin dal giorno 1 in questo nuovo cammino e riportare la Lucchese là dove merita. L'abbonamento non è soltanto un titolo di accesso alle partite casalinghe, ma rappresenta un gesto di appartenenza, un legame che unisce la Lucchese alla sua gente".
martedì, 2 settembre 2025, 11:24
Si è conclusa ieri primo settembre la sessione estiva del calciomercato, per quanto riguarda i campionati professionistici: ecco dove sono finiti i calciatori che lo scorso anno hanno vestito la maglia della Lucchese, contribuendo alla salvezza sul campo in Serie C della Pantera
domenica, 31 agosto 2025, 19:49
Il tecnico rossonero al termine del match di Coppa Italia: "Abbiamo due settimane di tempo per preparare la partita di campionato, per lavorare su diversi errori. Abbiamo sbagliato sul primo gol e sull'ultima azione, dove la Larcianese è andata vicino al pareggio. Come ho detto ieri, siamo ancora al 60%"
domenica, 31 agosto 2025, 18:55
Oltre 400 abbonati in pochi giorni, poi un vero miniesodo a Monsummano Terme dove sono arrivati almeno 500 tifosi rossoneri per seguire la prima gara ufficiale della squadra di mister Pirozzi
domenica, 31 agosto 2025, 16:36
Rossoneri all'esordio ufficiale in Coppa Italia sul campo di Monsummano Terme contro la squadra pistoiese: ecco la formazione scelta da mister Pirozzi: sblocca Lorenzini che si infortuna poco dopo, Lucaccini fa pari sul finire del primo tempo. Caggianese riporta in vantaggio i rossoneri su rigore