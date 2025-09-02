Abbonamenti, superata quota 600

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 5 settembre 2025, 21:30

Matteo Mauro è un nuovo calciatore della Lucchese. La società ha annunciato il suo arrivo in rossonero, si tratta di un terzino sinistro nato a Roma il 29 ottobre 2005. A otto giorni dall'esordio in campionato, ecco dunque un nuovo rinforzo per mister Pirozzi

venerdì, 5 settembre 2025, 15:00

I due giocatori si erano infortunati nel match di Coppa Italia: per Lorenzinil c'è a lesione parziale di un legamento della caviglia sinistra, per Allegrucci è stata invece riscontrata una lesione miotendinea al retto femorale. Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo

venerdì, 5 settembre 2025, 08:54

Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 575 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A dieci giorni dall'inizio del campionato, nuovo balzo in avanti

martedì, 2 settembre 2025, 11:24

Si è conclusa ieri primo settembre la sessione estiva del calciomercato, per quanto riguarda i campionati professionistici: ecco dove sono finiti i calciatori che lo scorso anno hanno vestito la maglia della Lucchese, contribuendo alla salvezza sul campo in Serie C della Pantera