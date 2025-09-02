Abbonamenti, superata quota 600

Porta Elisa News
sabato, 6 settembre 2025, 08:36
Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 605 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A otto giorni dall'inizio del campionato, ecco un nuovo balzo in avanti a riprova del fatto che ancora non si è esaurita la voglia di abbonarsi e a ribadire la vicinanza dei supporter alla Pantera nonostante l'ennesimo disastro societario consumatosi la scorsa stagione.
Gli abbonamenti sono disponibili presso il point dello stadio Porta Elisa, in via dello Stadio 162, dalle ore 15:30 alle 19:30.
"Sotto il claim "Un simbolo di forza", – si legge in una nota della società – che richiama la pantera, storico emblema della Lucchese, la società chiama a raccolta la città e i suoi tifosi per accompagnare la squadra fin dal giorno 1 in questo nuovo cammino e riportare la Lucchese là dove merita. L'abbonamento non è soltanto un titolo di accesso alle partite casalinghe, ma rappresenta un gesto di appartenenza, un legame che unisce la Lucchese alla sua gente".
venerdì, 5 settembre 2025, 21:30
Matteo Mauro è un nuovo calciatore della Lucchese. La società ha annunciato il suo arrivo in rossonero, si tratta di un terzino sinistro nato a Roma il 29 ottobre 2005. A otto giorni dall'esordio in campionato, ecco dunque un nuovo rinforzo per mister Pirozzi
venerdì, 5 settembre 2025, 15:00
I due giocatori si erano infortunati nel match di Coppa Italia: per Lorenzinil c'è a lesione parziale di un legamento della caviglia sinistra, per Allegrucci è stata invece riscontrata una lesione miotendinea al retto femorale. Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo
venerdì, 5 settembre 2025, 08:54
martedì, 2 settembre 2025, 11:24
Si è conclusa ieri primo settembre la sessione estiva del calciomercato, per quanto riguarda i campionati professionistici: ecco dove sono finiti i calciatori che lo scorso anno hanno vestito la maglia della Lucchese, contribuendo alla salvezza sul campo in Serie C della Pantera