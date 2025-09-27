Porta Elisa News



Bartolotta: "Gol di un'importanza unica, siamo sulla strada giusta"

domenica, 28 settembre 2025, 18:12

Seconda vittoria consecutiva della Lucchese, che in casa si impone per 1-0 contro la Pro Livorno Sorgenti grazie al timbro di Bartolotta: "Gol di un'importanza unica, emozionante: ci prendiamo i tre punti senza aver subito gol. I miglioramenti? Di positivo c'è che proviamo a giocare maggiormente palla a terra: ci sono tanti ragazzi che sono arrivati dopo il ritiro".

Per l'esterno, i margini di miglioramento ci sono tutti: "Ovviamente con il passare del tempo ci stiamo conoscendo e nelle ultime uscite stiamo iniziando a sviluppare azioni elaborate. Siamo sulla strada giusta".