Bartolotta: "Gol di un'importanza unica, siamo sulla strada giusta"

domenica, 28 settembre 2025, 18:12
Seconda vittoria consecutiva della Lucchese, che in casa si impone per 1-0 contro la Pro Livorno Sorgenti grazie al timbro di Bartolotta: "Gol di un'importanza unica, emozionante: ci prendiamo i tre punti senza aver subito gol. I miglioramenti? Di positivo c'è che proviamo a giocare maggiormente palla a terra: ci sono tanti ragazzi che sono arrivati dopo il ritiro".
Per l'esterno, i margini di miglioramento ci sono tutti: "Ovviamente con il passare del tempo ci stiamo conoscendo e nelle ultime uscite stiamo iniziando a sviluppare azioni elaborate. Siamo sulla strada giusta".
domenica, 28 settembre 2025, 14:41
Rossoneri alla seconda uscita stagionale al Porta Elisa: mister Pirozzi lancia Riad al centro dell'attacco lasciando in panchina Galotti, Picchi convocato ma va in tribuna. Occasione per Bartolotta che poi sblocca sul finire di tempo. Nella ripresa Cotroneo centra il palo
domenica, 28 settembre 2025, 12:32
Il tecnico rossonero: "L'erba del Porta Elisa cresce, e cresciamo anche noi: oggi rispetto ad altre prestazione un miglioramento netto sulla fase del gioco. Ora, pensiamo alla Coppa: ad ottobre avremo molte gare ravvicinare"
sabato, 27 settembre 2025, 15:05
La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici. La probabile formazione
sabato, 27 settembre 2025, 13:04
Il tecnico alla vigilia del match casalingo: "Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"