Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Bartolotta: "Gol di un'importanza unica, siamo sulla strada giusta"

domenica, 28 settembre 2025, 18:12

Seconda vittoria consecutiva della Lucchese, che in casa si impone per 1-0 contro la Pro Livorno Sorgenti grazie al timbro di Bartolotta: "Gol di un'importanza unica, emozionante: ci prendiamo i tre punti senza aver subito  gol. I miglioramenti? Di positivo c'è che proviamo a giocare maggiormente palla a terra: ci sono tanti ragazzi che sono arrivati dopo il ritiro".

Per l'esterno, i margini di miglioramento ci sono tutti: "Ovviamente con il passare del tempo ci stiamo conoscendo e nelle ultime uscite stiamo iniziando a sviluppare azioni elaborate. Siamo sulla strada giusta".

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 28 settembre 2025, 14:41

Lucchese-Pro Livorno: 1-0 al 45' st Sei minuti di recupero

Rossoneri alla seconda uscita stagionale al Porta Elisa: mister Pirozzi lancia Riad al centro dell'attacco lasciando in panchina Galotti, Picchi convocato ma va in tribuna. Occasione per Bartolotta che poi sblocca sul finire di tempo. Nella ripresa Cotroneo centra il palo

domenica, 28 settembre 2025, 12:32

Mister Pirozzi: "Preferisco vincere 1-0 che 4-3"

Il tecnico rossonero: "L'erba del Porta Elisa cresce, e cresciamo anche noi: oggi rispetto ad altre prestazione un miglioramento netto sulla fase del gioco. Ora, pensiamo alla Coppa: ad ottobre avremo molte gare ravvicinare"

ESSECIstampa

sabato, 27 settembre 2025, 15:05

Dare continuità

La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici. La probabile formazione

sabato, 27 settembre 2025, 13:04

Pirozzi: "Dobbiamo essere come il Porta Elisa. Sul recupero di Picchi..."

Il tecnico alla vigilia del match casalingo: "Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px