Coppa Italia, contro il San Giuliano basterà un pari

domenica, 7 settembre 2025, 18:52

Nella seconda giornata di Coppa Italia che ha visto riposare i rossoneri, San Giuliano e Larcianese hanno chiuso la gara sul punteggio di 0-0. Sette giorni fa, la Lucchese aveva battuto la Larcianese per 2-1 e dunque comanda il girone con tre punti e le altre due formazioni a quota uno.

Nella terza gara del girone a tre, in programma il 17 settembre alle ore 15 al Porta Elisa, ai rossoneri basterà pareggiare contro il San Giuliano per accedere alla fase successiva della Coppa Italia, ovvero l'ottavo di finale che si giocherà in gara secca il primo di ottobre prossimo contro il Perignano.