Porta Elisa News

Coppa Italia, contro il San Giuliano basterà un pari

domenica, 7 settembre 2025, 18:52

Nella seconda giornata di Coppa Italia che ha visto riposare i rossoneri, San Giuliano e Larcianese hanno chiuso la gara sul punteggio di 0-0. Sette giorni fa, la Lucchese aveva battuto la Larcianese per 2-1 e dunque comanda il girone con tre punti e le altre due formazioni a quota uno.

Nella terza gara del girone a tre, in programma il 17 settembre alle ore 15 al Porta Elisa, ai rossoneri basterà pareggiare contro il San Giuliano per accedere alla fase successiva della Coppa Italia, ovvero l'ottavo di finale che si giocherà in gara secca il primo di ottobre prossimo contro il Perignano. 

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 6 settembre 2025, 08:36

Abbonamenti, superata quota 600

Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 605 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A otto giorni dall'inizio del campionato, ecco un nuovo balzo in avanti a riprova del fatto che ancora non si è esaurita la voglia di essere accanto alla Lucchese

venerdì, 5 settembre 2025, 21:30

Per la difesa arriva Mauro

Matteo Mauro è un nuovo calciatore della Lucchese. La società ha annunciato il suo arrivo in rossonero, si tratta di un terzino sinistro nato a Roma il 29 ottobre 2005. A otto giorni dall'esordio in campionato, ecco dunque un nuovo rinforzo per mister Pirozzi

venerdì, 5 settembre 2025, 15:00

Lorenzini e Allegrucci: c'è la lesione

I due giocatori si erano infortunati nel match di Coppa Italia: per Lorenzinil c'è a lesione parziale di un legamento della caviglia sinistra, per Allegrucci è stata invece riscontrata una lesione miotendinea al retto femorale. Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo

venerdì, 5 settembre 2025, 08:54

Abbonamenti, vicina quota 600

Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 575 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A dieci giorni dall'inizio del campionato, nuovo balzo in avanti

