Gli avversari dei rossoneri: la Pro Livorno

Porta Elisa News
martedì, 23 settembre 2025, 14:38
di gianluca andreuccetti
Archiviato il successo esterno contro lo Zenith Prato, la Lucchese è a lavoro in vista della sfida di domenica contro la Pro Livorno. I rossoneri, attanagliati da diversi infortuni ma reduci da due vittorie consecutive, vogliono mettere nel mirino il primo posto.
Di fronte un avversario che non sta attraversando un momento semplicissimo. I biancoverdi (nelle foto Pro Livorno), al loro terzo anno consecutivo in Eccellenza, hanno aperto la stagione con una brutta eliminazione al 1^ turno di Coppa Italia per mano del Fratres Perignano. Dopo il pareggio contro la Larcianese, nello scorso fine settimana la Pro Livorno ha perso per 3-0 in casa contro la Massese.
In estate, la società ha affidato la guida tecnica a Matteo Gassani. L'allenatore apuano può vantare diverse esperienze in quinta serie sulle panchine tra le altre di Massese, Camaiore e Montignoso, club con il quale ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza.
Uno degli obiettivi, come comunicato dal club ai nastri di partenza della stagione, è quello di valorizzare i tanti giovane del territorio. A tal proposito, i biancoverdi hanno costruito una rosa con diversi profili di prospettiva, come ad esempio i classe 2007 Andrea Cancelli e Kristian Furiani.
Uno degli ex della partita è Mattia Lucarelli. Terzino o all'occorrenza difensore centrale, il figlio d'arte ha militato nella Lucchese nella stagione 2019-20, collezionando 11 presenze e 1 assist in Serie D. L'altro calciatore della Pro Livorno ad aver vestito in passato la maglia della Lucchese è Jonathan Bitep. Arrivato a Lucca nel 2019, in due stagioni tra Serie D e Serie C l'attaccante ha messo a referto 3 reti in 28 presenze.
lunedì, 22 settembre 2025, 16:14
Gli esami hanno confermato per Facundo Piazze una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Salvatore Santeramo ha invece riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia sinistra
domenica, 21 settembre 2025, 18:40
La Lucchese mostra una buona solidità difensiva, di fatto neutralizzando gli avanti di casa, bene i sostituti degli infortunati: in avanti poche occasioni ma il risultato tiene: le pagelle di Gazzetta
domenica, 21 settembre 2025, 17:49
Il tecnico rossonero: "Venivamo anche dalla partita di Coppa, bene tutti quanti, al di là del risultato sono contento per tutti. Si stanno facendo trovare tutti pronti e sta crescendo il gruppo e l'identità di squadra"
domenica, 21 settembre 2025, 14:36
Rossoneri impegnati nella prima trasferta del campionato contro una delle squadre considerate tra le favorite: rigore in avvio trasformato da Caggianese, Del Pela divora il gol del pari, poi occasione per Galotti