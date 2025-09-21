Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: la Pro Livorno

martedì, 23 settembre 2025, 14:38

di gianluca andreuccetti

Archiviato il successo esterno contro lo Zenith Prato, la Lucchese è a lavoro in vista della sfida di domenica contro la Pro Livorno. I rossoneri, attanagliati da diversi infortuni ma reduci da due vittorie consecutive, vogliono mettere nel mirino il primo posto.

Di fronte un avversario che non sta attraversando un momento semplicissimo. I biancoverdi (nelle foto Pro Livorno), al loro terzo anno consecutivo in Eccellenza, hanno aperto la stagione con una brutta eliminazione al 1^ turno di Coppa Italia per mano del Fratres Perignano. Dopo il pareggio contro la Larcianese, nello scorso fine settimana la Pro Livorno ha perso per 3-0 in casa contro la Massese.

In estate, la società ha affidato la guida tecnica a Matteo Gassani. L'allenatore apuano può vantare diverse esperienze in quinta serie sulle panchine tra le altre di Massese, Camaiore e Montignoso, club con il quale ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza.

Uno degli obiettivi, come comunicato dal club ai nastri di partenza della stagione, è quello di valorizzare i tanti giovane del territorio. A tal proposito, i biancoverdi hanno costruito una rosa con diversi profili di prospettiva, come ad esempio i classe 2007 Andrea Cancelli e Kristian Furiani.

Uno degli ex della partita è Mattia Lucarelli. Terzino o all'occorrenza difensore centrale, il figlio d'arte ha militato nella Lucchese nella stagione 2019-20, collezionando 11 presenze e 1 assist in Serie D. L'altro calciatore della Pro Livorno ad aver vestito in passato la maglia della Lucchese è Jonathan Bitep. Arrivato a Lucca nel 2019, in due stagioni tra Serie D e Serie C l'attaccante ha messo a referto 3 reti in 28 presenze.