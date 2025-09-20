Infermeria rossonera, ecco la situazione

Porta Elisa News
lunedì, 22 settembre 2025, 16:14
Infermeria affollata in casa rossonera, la società ha comunicato che i calciatori Facundo Piazze e Salvatore Santeramo sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali per valutare gli infortuni riportati nel corso della scorsa settimana.
"Gli esami – si legge in una nota – hanno evidenziato, per Facundo Piazze, una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Salvatore Santeramo ha invece riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia sinistra. Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico rossonero". I due, per qualche tempo, non saranno disponibili, nessuna comunicazione invece per Picchi che dunque dovrebbe essere abile e arruolato dopo che ieri a Agliana non era sceso in campo all'ultimo momento.
domenica, 21 settembre 2025, 18:40
La Lucchese mostra una buona solidità difensiva, di fatto neutralizzando gli avanti di casa, bene i sostituti degli infortunati: in avanti poche occasioni ma il risultato tiene: le pagelle di Gazzetta
domenica, 21 settembre 2025, 17:49
Il tecnico rossonero: "Venivamo anche dalla partita di Coppa, bene tutti quanti, al di là del risultato sono contento per tutti. Si stanno facendo trovare tutti pronti e sta crescendo il gruppo e l'identità di squadra"
domenica, 21 settembre 2025, 14:36
Rossoneri impegnati nella prima trasferta del campionato contro una delle squadre considerate tra le favorite: rigore in avvio trasformato da Caggianese, Del Pela divora il gol del pari, poi occasione per Galotti
sabato, 20 settembre 2025, 18:35
Test interessante per la Lucchese che domani pomeriggio affronta in trasferta lo Zenith Prato, nella 2^giornata del campionato di Eccellenza. Qualche possibile modifica rispetto alla sfida di Coppa Italia: out Piazze, che salterà la sfida per una contrattura. La probabile formazione