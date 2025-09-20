Porta Elisa News



Infermeria rossonera, ecco la situazione

lunedì, 22 settembre 2025, 16:14

Infermeria affollata in casa rossonera, la società ha comunicato che i calciatori Facundo Piazze e Salvatore Santeramo sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali per valutare gli infortuni riportati nel corso della scorsa settimana.

"Gli esami – si legge in una nota – hanno evidenziato, per Facundo Piazze, una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Salvatore Santeramo ha invece riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia sinistra. Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico rossonero". I due, per qualche tempo, non saranno disponibili, nessuna comunicazione invece per Picchi che dunque dovrebbe essere abile e arruolato dopo che ieri a Agliana non era sceso in campo all'ultimo momento.