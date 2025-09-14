Lucchese a caccia del passaggio del turno

Porta Elisa News
Seconda partita nel giro di tre giorni per la Lucchese che domani alle 18:00 affronterà il San Giuliano nella 2^giornata della fase a gironi di Coppa Italia. Rossoneri che, complice la vittoria all’esordio e il pareggio della formazione pisana contro la Larcianese, avranno a disposizione due risultati su tre per passare agli ottavi di finale.
Pirozzi che potrebbe ricorrere ad un mini-turnover senza però stravolgere l’undici iniziale visto domenica. Tra i pali, Milan potrebbe lasciare il posto a Rossi, con Pupeschi e Onu come centrali di difesa. A completare il reparto i due terzini Venanzi, a destra, e Bossini, in vantaggio su Mauro.
In mezzo al campo, Palo va verso un’altra maglia da titolare, con Bartolotta e Christopher Russo come mezze ali. In avanti, Maggiari e Picchi con Galotti come unica punta. Lucchese: Rossi, Bossini (Mauro), Pupeschi, Onu (L.Russo), Venanzi; Bartolotta, Palo, C.Russo; Maggiari, Galotti (Piazze), Picchi.
Il tecnico alla vigilia della seconda gara di Coppa: "Dobbiamo migliorare, speriamo di passare il turno per avere altre gare che ci consentirebbero di fare ulteriore minutaggio e far conoscere sempre più i ragazzi tra loro. Il San Giuliano? Buona squadra con giocatori che hanno vinto lo scorso torneo"
La Lucchese comunica che da martedì 16 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-San Giuliano di Coppa Italia Dilettanti - Fase Regionale, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 18 presso lo stadio Porta Elisa. Ecco gli orari e i punti vendita
Il tecnico: "Bisogna saper leggere le partite: nel finale, abbiamo concesso diverse occasioni. Comunque mi prendo il risultato, nei momenti di difficoltà bisogna reagire. Dobbiamo crescere in ogni reparto e sfruttare al meglio le opportunità che ci capitano, ma il campionato è molto lungo"
Davvero poche le occasioni costruite dai rossoneri nei primi 90' di campionato: Piazze si dà da fare ma si mangia il gol del vantaggio, non vanno meglio gli altri e i cambi non sortiscono gli effetti sperati, Santeramo dà ordine in difesa: le pagelle di Gazzetta