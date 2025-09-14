Porta Elisa News



Lucchese a caccia del passaggio del turno

martedì, 16 settembre 2025, 16:46

di gianluca andreuccetti

Seconda partita nel giro di tre giorni per la Lucchese che domani alle 18:00 affronterà il San Giuliano nella 2^giornata della fase a gironi di Coppa Italia. Rossoneri che, complice la vittoria all’esordio e il pareggio della formazione pisana contro la Larcianese, avranno a disposizione due risultati su tre per passare agli ottavi di finale.



Pirozzi che potrebbe ricorrere ad un mini-turnover senza però stravolgere l’undici iniziale visto domenica. Tra i pali, Milan potrebbe lasciare il posto a Rossi, con Pupeschi e Onu come centrali di difesa. A completare il reparto i due terzini Venanzi, a destra, e Bossini, in vantaggio su Mauro.

In mezzo al campo, Palo va verso un’altra maglia da titolare, con Bartolotta e Christopher Russo come mezze ali. In avanti, Maggiari e Picchi con Galotti come unica punta. Lucchese: Rossi, Bossini (Mauro), Pupeschi, Onu (L.Russo), Venanzi; Bartolotta, Palo, C.Russo; Maggiari, Galotti (Piazze), Picchi.