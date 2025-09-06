Porta Elisa News



Lucchese, ecco i prezzi dei biglietti

martedì, 9 settembre 2025, 13:08

La Lucchese ha comunicato che da giovedì 11 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese–Real Cerretese, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00 presso il Porta Elisa. Ecco i prezzi dei tagliandi e dove acquistarli, mentre la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2025/26 resterà attiva fino a sabato 13 settembre alle ore 19:30, presso il Lucchese Point, con il consueto orario 15:30 – 19:30.

PREZZI BIGLIETTERIA

Gradinata Intero: € 15

Gradinata Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 10

Gradinata Ridotto (donne e 8-14 anni): € 7

Curva Ovest Intero: € 10

Curva Ovest Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 7

Curva Ovest Ridotto (donne e 8-14 anni): € 6

Tribuna Laterale Intero: € 25

Tribuna Laterale Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 20

Tribuna Laterale Ridotto (donne e 8-14 anni): € 13





PUNTI VENDITA

Online su: www.go2.it

Lucca Carta – Porcari Dal lunedì al venerdì: 9:00 – 19:00 (orario continuato) Sabato: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00

Lucchese Point Giovedì, venerdì e sabato: 15:30 – 19:30 Domenica 14 settembre: 10:00 fino a inizio gara










