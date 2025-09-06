Lucchese, ecco i prezzi dei biglietti

Porta Elisa News
martedì, 9 settembre 2025, 13:08
La Lucchese ha comunicato che da giovedì 11 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese–Real Cerretese, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00 presso il Porta Elisa. Ecco i prezzi dei tagliandi e dove acquistarli, mentre la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2025/26 resterà attiva fino a sabato 13 settembre alle ore 19:30, presso il Lucchese Point, con il consueto orario 15:30 – 19:30.
martedì, 9 settembre 2025, 19:07
A una manciata di giorni dall'inizio del campionato, la Lucchese ufficializza finalmente il vice allenatore Fracassi che è con i rossoneri ormai da parecchie settimane. A Lucca mister Fracassi non ha davvero bisogno di presentazioni
martedì, 9 settembre 2025, 08:49
A pochi giorni dall'inizio del campionato, cresce ancora il numero delle tessere: a lunedì sera erano stati sottoscritti 650 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. Gli orari della biglietteria
domenica, 7 settembre 2025, 18:52
Nella seconda giornata di Coppa Italia che ha visto riposare i rossoneri, San Giuliano e Larcianese hanno chiuso la gara sul punteggio di 0-0. Nella terza gara del girone a tre, in programma il 17 settembre alle ore 15 al Porta Elisa, ai rossoneri basterà pareggiare contro il San Giuliano...
sabato, 6 settembre 2025, 08:36
Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 605 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A otto giorni dall'inizio del campionato, ecco un nuovo balzo in avanti a riprova del fatto che ancora non si è esaurita la voglia di essere accanto alla Lucchese