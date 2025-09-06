Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Lucchese, ecco i prezzi dei biglietti

martedì, 9 settembre 2025, 13:08

La Lucchese ha comunicato che da giovedì 11 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese–Real Cerretese, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00 presso il Porta Elisa. Ecco i prezzi dei tagliandi e dove acquistarli, mentre la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2025/26 resterà attiva fino a sabato 13 settembre alle ore 19:30, presso il Lucchese Point, con il consueto orario 15:30 – 19:30.

PREZZI BIGLIETTERIA

  • Gradinata Intero: € 15
  • Gradinata Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 10
  • Gradinata Ridotto (donne e 8-14 anni): € 7
  • Curva Ovest Intero: € 10
  • Curva Ovest Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 7
  • Curva Ovest Ridotto (donne e 8-14 anni): € 6
  • Tribuna Laterale Intero: € 25
  • Tribuna Laterale Ridotto (15-25 anni, Over 70): € 20
  • Tribuna Laterale Ridotto (donne e 8-14 anni): € 13



PUNTI VENDITA

  • Online su: www.go2.it
  • Lucca Carta – Porcari
    • Dal lunedì al venerdì: 9:00 – 19:00 (orario continuato)
    • Sabato: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00
  • Lucchese Point
    • Giovedì, venerdì e sabato: 15:30 – 19:30
    • Domenica 14 settembre: 10:00 fino a inizio gara




Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 9 settembre 2025, 19:07

Ufficiale: Fracassi è il vice allenatore

A una manciata di giorni dall'inizio del campionato, la Lucchese ufficializza finalmente il vice allenatore Fracassi che è con i rossoneri ormai da parecchie settimane. A Lucca mister Fracassi non ha davvero bisogno di presentazioni

martedì, 9 settembre 2025, 08:49

Abbonamenti: nuovo balzo, ora sono 650

A pochi giorni dall'inizio del campionato, cresce ancora il numero delle tessere: a lunedì sera erano stati sottoscritti 650 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. Gli orari della biglietteria

ESSECIstampa

domenica, 7 settembre 2025, 18:52

Coppa Italia, contro il San Giuliano basterà un pari

Nella seconda giornata di Coppa Italia che ha visto riposare i rossoneri, San Giuliano e Larcianese hanno chiuso la gara sul punteggio di 0-0. Nella terza gara del girone a tre, in programma il 17 settembre alle ore 15 al Porta Elisa, ai rossoneri basterà pareggiare contro il San Giuliano...

sabato, 6 settembre 2025, 08:36

Abbonamenti, superata quota 600

Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 605 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A otto giorni dall'inizio del campionato, ecco un nuovo balzo in avanti a riprova del fatto che ancora non si è esaurita la voglia di essere accanto alla Lucchese

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px