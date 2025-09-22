Lucchese, ecco la prima maglia

Porta Elisa News
sabato, 27 settembre 2025, 12:47
Niente presentazione in grande stile, ma le maglie rossonere sono pronte per l'uso: la Lucchese ha ufficializzato la nuova prima maglia, quella classica in rossonero, per la prossime stagione che farà il suo esordio nella gara contro la Pro Livorno. La maglia, pari collo, si presenta molto elegante con le bordature in oro.
"Realizzate in collaborazione con lo sponsor tecnico Kappa – si legge in una nota della società – le nuove maglie mantengono la tradizione rossonera, simbolo della nostra storia, introducendo allo stesso tempo elementi innovativi pensati per un design moderno e funzionale. Caratterizzata dalle inconfondibili strisce verticali rossonere, la divisa home rappresenta l'anima della Pantera. Un richiamo alle radici con dettagli rifiniti in oro, a celebrare la forza e l'eleganza del club".
sabato, 27 settembre 2025, 15:05
La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici. La probabile formazione
sabato, 27 settembre 2025, 13:04
Il tecnico alla vigilia del match casalingo: "Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"
martedì, 23 settembre 2025, 14:38
I biancoverdi, al loro terzo anno consecutivo in Eccellenza, hanno aperto la stagione con una brutta eliminazione al 1^ turno di Coppa Italia per mano del Fratres Perignano. Dopo il pareggio contro la Larcianese, nello scorso fine settimana la Pro Livorno ha perso per 3-0 in casa contro la Massese.
lunedì, 22 settembre 2025, 16:14
Gli esami hanno confermato per Facundo Piazze una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Salvatore Santeramo ha invece riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia sinistra