Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Lucchese, ecco la prima maglia

sabato, 27 settembre 2025, 12:47

Niente presentazione in grande stile, ma le maglie rossonere sono pronte per l'uso: la Lucchese ha ufficializzato la nuova prima maglia, quella classica in rossonero, per la prossime stagione che farà il suo esordio nella gara contro la Pro Livorno. La maglia, pari collo, si presenta molto elegante con le bordature in oro. 

"Realizzate in collaborazione con lo sponsor tecnico Kappa – si legge in una nota della società –  le nuove maglie mantengono la tradizione rossonera, simbolo della nostra storia, introducendo allo stesso tempo elementi innovativi pensati per un design moderno e funzionale. Caratterizzata dalle inconfondibili strisce verticali rossonere, la divisa home rappresenta l'anima della Pantera. Un richiamo alle radici con dettagli rifiniti in oro, a celebrare la forza e l'eleganza del club". 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 27 settembre 2025, 15:05

Dare continuità

La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici. La probabile formazione

sabato, 27 settembre 2025, 13:04

Pirozzi: "Dobbiamo essere come il Porta Elisa. Sul recupero di Picchi..."

Il tecnico alla vigilia del match casalingo: "Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"

ESSECIstampa

martedì, 23 settembre 2025, 14:38

Gli avversari dei rossoneri: la Pro Livorno

I biancoverdi, al loro terzo anno consecutivo in Eccellenza, hanno aperto la stagione con una brutta eliminazione al 1^ turno di Coppa Italia per mano del Fratres Perignano. Dopo il pareggio contro la Larcianese, nello scorso fine settimana la Pro Livorno ha perso per 3-0 in casa contro la Massese.

lunedì, 22 settembre 2025, 16:14

Infermeria rossonera, ecco la situazione

Gli esami hanno confermato per Facundo Piazze una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Salvatore Santeramo ha invece riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia sinistra

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px