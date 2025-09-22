Porta Elisa News



Lucchese, ecco la prima maglia

sabato, 27 settembre 2025, 12:47

Niente presentazione in grande stile, ma le maglie rossonere sono pronte per l'uso: la Lucchese ha ufficializzato la nuova prima maglia, quella classica in rossonero, per la prossime stagione che farà il suo esordio nella gara contro la Pro Livorno. La maglia, pari collo, si presenta molto elegante con le bordature in oro.

"Realizzate in collaborazione con lo sponsor tecnico Kappa – si legge in una nota della società – le nuove maglie mantengono la tradizione rossonera, simbolo della nostra storia, introducendo allo stesso tempo elementi innovativi pensati per un design moderno e funzionale. Caratterizzata dalle inconfondibili strisce verticali rossonere, la divisa home rappresenta l'anima della Pantera. Un richiamo alle radici con dettagli rifiniti in oro, a celebrare la forza e l'eleganza del club".