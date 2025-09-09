Lucchese, ecco le modalità per gli accrediti

Porta Elisa News
mercoledì, 10 settembre 2025, 17:09
La Lucchese ha comunicato le modalità per gli accrediti per le partite casalinghe dei rossoneri per le varie tipologie di persone che possono ottenere ingressi senza il pagamento del corrispettivo di ingresso. Ecco come fare e chi ne ha diritto.
Richiesta di accredito stampa Le richieste di accredito stampa per le partite interne della Lucchese dovranno pervenire entro le ore 13 del venerdì precedente alla gara del weekend successivo, oppure entro 48 ore dal calcio d'inizio in caso di turni infrasettimanali, esclusivamente via e-mail all'indirizzo ufficiostampa@lucchesecalcio.com
Le richieste dovranno contenere:
Le richieste inviate oltre i termini previsti o prive dei requisiti sopraindicati non saranno prese in considerazione.
Accrediti possessori tessere AIA Per quanto riguarda gli accrediti riservati ai tesserati AIA, le richieste dovranno pervenire esclusivamente dalla sezione AIA di riferimento. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 13 del venerdì precedente alla gara del weekend successivo, oppure entro 48 ore dal calcio d'inizio in caso di turni infrasettimanali, esclusivamente via e-mail all'indirizzoinfo@lucchesecalcio.com. Gli accrediti saranno concessi fino a esaurimento posti, in base all'ordine di arrivo delle richieste.
Accrediti possessori tessere FIGC/CONI Le richieste di accredito per i titolari di tessere FIGC/CONI dovranno pervenire entro le ore 13:00 del venerdì precedente la gara, se disputata di domenica, ed entro 48 ore dal fischio d'inizio in caso di turno infrasettimanale.La richiesta dovrà essere inoltrata via mail all'indirizzo: info@lucchesecalcio.com, allegando copia del documento di identità e copia della tessera FIGC/CONI.
Accrediti per altre società Le richieste di accredito per i tesserati di altre società dovranno pervenire entro le ore 13:00 del venerdì precedente la gara, se disputata di domenica, ed entro 48 ore dal fischio d'inizio in caso di turno infrasettimanale.La richiesta dovrà essere inoltrata su carta intestata oppure via mail della società di riferimento all'indirizzo: info@lucchesecalcio.com.
Accrediti per persone con disabilità Le richieste di accredito per persone con disabilità, e relativi accompagnatori, dovranno pervenire entro le ore 13:00 del venerdì precedente la gara, se disputata di domenica, ed entro 48 ore dal fischio d'inizio in caso di turno infrasettimanale.La richiesta dovrà essere inoltrata tramite mail della società di riferimento all'indirizzo:info@lucchesecalcio.com allegando attestazione medica di invalidità assieme ai dati del relativo accompagnatore. Gli accrediti saranno concessi fino a esaurimento posti.
mercoledì, 10 settembre 2025, 20:29
Sono 750 le tessere già sottoscritte per il prossimo campionato: in giornata anche il sindaco Mario Pardini, il vice Fabio Barsanti ed altri esponenti della giunta comunale hanno effettuato l'abbonamento. Gli orari della biglietteria
mercoledì, 10 settembre 2025, 08:04
A pochi giorni dall'inizio del campionato, cresce ancora il numero delle tessere: a martedì sera sono stati sottoscritti 690 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. Gli abbonamenti sono disponibili presso il point dello stadio Porta Elisa dalle ore 15:30 alle 19:30
martedì, 9 settembre 2025, 19:07
A una manciata di giorni dall'inizio del campionato, la Lucchese ufficializza finalmente il vice allenatore Fracassi che è con i rossoneri ormai da parecchie settimane. A Lucca mister Fracassi non ha davvero bisogno di presentazioni
martedì, 9 settembre 2025, 13:08
Da giovedì 11 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese–Cerretese, in programma domenica 14 settembre al Porta Elisa. Ecco i prezzi dei tagliandi di ogni settore e dove acquistarli. Abbonamenti acquistabili sino a sabato