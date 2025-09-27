Banca di Pescia

Lucchese-Pro Livorno: 1-0 al 45' st Sei minuti di recupero

domenica, 28 settembre 2025, 14:41

Lucchese-Pro Livorno: 1-0

Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro (37' st Lorenzini), Sansaro, Pupeschi, Rotondo, Bartolotta (24' st Galotti), Russo (27' s Palo, Riad, Caggianese (31' st Maggiari), Palma. A disp. Rossi, Xeka, Onu, Bossini, Morisi. All. Pirozzi.

Pro Livorno: Sarafini, Larcombe (38' st Vignali), Giubbolini, Freschi, Tognarelli, Montecalvo, Faye, Bucchioni (14' st Fall), Cutroneo, Bertozzi (29' st Bitep), Ricci (8' st Puccetti). A disp. Rosini, Galeone, Ba, Hadji, Bottoni. All. Gassani.

Arbitro: Maiellaro di Parma.

Reti: 44' pt Bartolotta

Note. Ammoniti: Bucchioni, Giubbolini. Angoli: 4-0. Spettatori 1476.

domenica, 28 settembre 2025, 18:12

Bartolotta: "Gol di un'importanza unica, siamo sulla strada giusta"

L'autore del gol: "Ci prendiamo i tre punti senza aver subito gol. I miglioramenti? Di positivo c'è che proviamo a giocare maggiormente palla a terra: ci sono tanti ragazzi che sono arrivati dopo il ritiro: siamo sulla strada giusta"

domenica, 28 settembre 2025, 12:32

Mister Pirozzi: "Preferisco vincere 1-0 che 4-3"

Il tecnico rossonero: "L'erba del Porta Elisa cresce, e cresciamo anche noi: oggi rispetto ad altre prestazione un miglioramento netto sulla fase del gioco. Ora, pensiamo alla Coppa: ad ottobre avremo molte gare ravvicinare"

sabato, 27 settembre 2025, 15:05

Dare continuità

La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici. La probabile formazione

sabato, 27 settembre 2025, 13:04

Pirozzi: "Dobbiamo essere come il Porta Elisa. Sul recupero di Picchi..."

Il tecnico alla vigilia del match casalingo: "Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"

