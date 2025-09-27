Lucchese-Pro Livorno: 1-0 al 45' st Sei minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 28 settembre 2025, 18:12

L'autore del gol: "Ci prendiamo i tre punti senza aver subito gol. I miglioramenti? Di positivo c'è che proviamo a giocare maggiormente palla a terra: ci sono tanti ragazzi che sono arrivati dopo il ritiro: siamo sulla strada giusta"

domenica, 28 settembre 2025, 12:32

Il tecnico rossonero: "L'erba del Porta Elisa cresce, e cresciamo anche noi: oggi rispetto ad altre prestazione un miglioramento netto sulla fase del gioco. Ora, pensiamo alla Coppa: ad ottobre avremo molte gare ravvicinare"

sabato, 27 settembre 2025, 15:05

La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici. La probabile formazione

sabato, 27 settembre 2025, 13:04

Il tecnico alla vigilia del match casalingo: "Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"