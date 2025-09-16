Banca di Pescia

Porta Elisa News

Lucchese, si affolla l'infermeria

giovedì, 18 settembre 2025, 10:26

di gianluca andreuccetti

La Lucchese riparte con convinzione dopo il successo in Coppa Italia con il San Giuliano. Se da un lato i rossoneri hanno mostrato dei segnali di crescita rispetto alla sfida contro la Cerretese, dall'altro però mister Pirozzi deve fare i conti con notizie poco confortanti provenienti dall'infermeria.  

In difesa, da valutare le condizioni di Venanzi, sostituito nei minuti finali del primo tempo, dopo aver avuto la peggio in uno scontro con un calciatore del San Giuliano e l'altro rossonero Rotondo. Come dichiarato da Pirozzi nel post gara, per il terzino destro dovrebbe trattarsi di una semplice botta, niente di più. In caso di forfait contro le Zenith, a prendere il posto dell'ex Pianese potrebbe essere l'altro 2007 presente in rosa ovvero Xeka, protagonista contro il San Giuliano di un buon secondo tempo. Di conseguenza, come sottolineato nel post gara, non è da escludere che il tecnico della Lucchese possa ricorrere ad alcuni elementi della Juniores per colmare la carenza di under in prima squadra. Ricordiamo infatti che in Eccellenza è obbligatorio schierare almeno un giocatore nato dal 1 gennaio 2007 in poi. 

Rimanendo sul pacchetto arretrato, Pirozzi si è detto fiducioso di poter recuperare il terzino sinistro Lorenzini nel più breve tempo possibile. Discorso diverso invece per Allegrucci, che dovrebbe restare ai box ancora per diverso tempo. In attacco, la novità è legata all'infortunio di Facundo Piazze, nemmeno in panchina contro il San Giuliano. L'italo-uruguyano, che ha assistito al match di Coppa Italia dalla tribuna, con grande probabilità salterà la trasferta contro lo Zenith Prato.

