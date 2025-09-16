Lucchese, si affolla l'infermeria

Porta Elisa News
giovedì, 18 settembre 2025, 10:26
di gianluca andreuccetti
La Lucchese riparte con convinzione dopo il successo in Coppa Italia con il San Giuliano. Se da un lato i rossoneri hanno mostrato dei segnali di crescita rispetto alla sfida contro la Cerretese, dall'altro però mister Pirozzi deve fare i conti con notizie poco confortanti provenienti dall'infermeria.
In difesa, da valutare le condizioni di Venanzi, sostituito nei minuti finali del primo tempo, dopo aver avuto la peggio in uno scontro con un calciatore del San Giuliano e l'altro rossonero Rotondo. Come dichiarato da Pirozzi nel post gara, per il terzino destro dovrebbe trattarsi di una semplice botta, niente di più. In caso di forfait contro le Zenith, a prendere il posto dell'ex Pianese potrebbe essere l'altro 2007 presente in rosa ovvero Xeka, protagonista contro il San Giuliano di un buon secondo tempo. Di conseguenza, come sottolineato nel post gara, non è da escludere che il tecnico della Lucchese possa ricorrere ad alcuni elementi della Juniores per colmare la carenza di under in prima squadra. Ricordiamo infatti che in Eccellenza è obbligatorio schierare almeno un giocatore nato dal 1 gennaio 2007 in poi.
Rimanendo sul pacchetto arretrato, Pirozzi si è detto fiducioso di poter recuperare il terzino sinistro Lorenzini nel più breve tempo possibile. Discorso diverso invece per Allegrucci, che dovrebbe restare ai box ancora per diverso tempo. In attacco, la novità è legata all'infortunio di Facundo Piazze, nemmeno in panchina contro il San Giuliano. L'italo-uruguyano, che ha assistito al match di Coppa Italia dalla tribuna, con grande probabilità salterà la trasferta contro lo Zenith Prato.
Con una nota dello Zenith Prato 1948 è stata ufficializzata la scelta di disputare la gara tra la formazione pratese e i rossoneri allo stadio Bellucci di Agliana (provincia di Pistoia) e non sul proprio campo. Ecco i prezzi dei biglietti
Il tecnico rossonero: "Sono soddisfatto perché la squadra è cresciuta dal punto di vista della manovra. A livello di rosa non ci manca nulla, possiamo fare bene. Domenica affronteremo lo Zenith Prato, un avversario tecnico. Mi godo la crescita della mia squadra, forse in campionato hanno sofferto un po' di pressione.
Rossoneri impegnati nella seconda gara di Coppa Italia: Lucchese subito in vantaggio con Russo, occasione per gli ospiti con Borgia, poi raddoppia con un gran gol Riad. Nella ripresa Di Paola spreca un rigore per gli ospiti che colpiscono un palo e accorciano con una autorete di Galotti
Il tecnico alla vigilia della seconda gara di Coppa: "Dobbiamo migliorare, speriamo di passare il turno per avere altre gare che ci consentirebbero di fare ulteriore minutaggio e far conoscere sempre più i ragazzi tra loro. Il San Giuliano? Buona squadra con giocatori che hanno vinto lo scorso torneo"