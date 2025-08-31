Porta Elisa News



Mercato, ecco dove sono finiti i rossoneri della scorsa stagione

martedì, 2 settembre 2025, 11:24

di gianluca andreccetti

Si è conclusa ieri primo settembre la sessione estiva del calciomercato, per quanto riguarda i campionati professionistici. C'era grande curiosità attorno al futuro dei calciatori che lo scorso anno hanno vestito la maglia della Lucchese, contribuendo alla salvezza sul campo in Serie C della Pantera.

Iniziando da Riccardo Melgrati, l'ex Spal ha scelto di accasarsi all'Inter B. Avventura in Serie D invece per Jacopo Coletta che ha accettato la chiamata di un altro ex rossonero ovvero Daniele Deoma, attuale direttore sportivo del San Marino. L'estremo difensore condividerà ancora lo spogliatoio con Elia Visconti, tra i perni del centrocampo di Gorgone nella passata stagione.

Dopo le 15 presenze con la maglia della Lucchese, anche quest'anno Nicholas Rizzo giocherà in Serie C. Il difensore ha fatto il suo esordio con l'Ascoli nello scorso fine settimana, in occasione della sfida di campionato vinta per 2-0 sul campo della Ternana. Avventura al Livorno per Antoni e Welbeck, titolari sia contro la Ternana che contro la Juventus B. Ritorno al Tau Calcio per Cartano, con Benedetti, Gasbarro e Gemignani che al momento invece sono svincolati.

Due innesti di esperienza per il Treviso che ha deciso di puntare su Robert Gucher e Francesco Fedato. Dopo aver fatto molto bene nella passata stagione, gli ex rossoneri rappresentano due innesti di qualità per i veneti, tra le possibili protagoniste del campionato di Serie D. Colpo last minute per il Rimini che nell'ultimo giorno di mercato ha ufficializzato l'arrivo di Marco Ballarini dall'Udinese. Nella breve parentesi a Lucca, il centrocampista ha collezionato 8 presenze e 1 rete, scendendo in campo anche nel match d'andata dei playout contro il Sestri Levante.

In attacco, da ricordare il passaggio di Edoardo Saporiti all'Empoli in Serie B, con Simone Magnaghi che invece ha scelto di ripartire dal Campobasso. Arrivato tre settimane fa, l'attaccante è andato a segno subito nella sfida d'esordio in Serie C contro il Ravenna, scendendo in campo anche sabato contro il Ravenna.