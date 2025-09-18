Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Dobbiamo migliorare nella gestione della partita"

sabato, 20 settembre 2025, 12:39

Terza gara nel giro di una settimana per la Lucchese che domani pomeriggio sarà di scena contro lo Zenith Prato. Archiviato il successo in Coppa Italia, i rossoneri sono alla ricerca della prima gioia in campionato. In conferenza stampa, mister Pirozzi ha presentato la trasferta di Agliana contro gli amaranto: "Sappiamo quali sono i punti di forza dei nostri avversari, che hanno mantenuto un'ossatura solida con calciatori che nella passata stagione hanno militato in Serie D. Non dimentichiamoci che in Coppa Italia sono stati eliminati dalla neopromossa Cerretese: le prime partite sono sempre particolari. Da parte dei mie ragazzi domani mi aspetto risposte sotto il piano dell'identità del gioco".

"Riad? É un giovane che mi ha segnalato il direttore Massimo Morgia e che insieme al mio staff tecnico abbiamo valutato durante il ritiro estivo. Sono soddisfatto del percorso intrapreso della squadra, ma dobbiamo migliorare nella gestione dei momenti della partita: contro la Cerretese abbiamo rischiato molto nel finale. Le condizioni degli infortunati? Piazze ha una contrattura e starà fermo. Venanzi invece sarà regolarmente a disposizione. Per il momento non abbiamo una Juniores strutturata dalla quale possiamo attingere in caso di difficoltà".