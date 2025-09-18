Mister Pirozzi: "Dobbiamo migliorare nella gestione della partita"

Porta Elisa News
Terza gara nel giro di una settimana per la Lucchese che domani pomeriggio sarà di scena contro lo Zenith Prato. Archiviato il successo in Coppa Italia, i rossoneri sono alla ricerca della prima gioia in campionato. In conferenza stampa, mister Pirozzi ha presentato la trasferta di Agliana contro gli amaranto: "Sappiamo quali sono i punti di forza dei nostri avversari, che hanno mantenuto un'ossatura solida con calciatori che nella passata stagione hanno militato in Serie D. Non dimentichiamoci che in Coppa Italia sono stati eliminati dalla neopromossa Cerretese: le prime partite sono sempre particolari. Da parte dei mie ragazzi domani mi aspetto risposte sotto il piano dell'identità del gioco".
"Riad? É un giovane che mi ha segnalato il direttore Massimo Morgia e che insieme al mio staff tecnico abbiamo valutato durante il ritiro estivo. Sono soddisfatto del percorso intrapreso della squadra, ma dobbiamo migliorare nella gestione dei momenti della partita: contro la Cerretese abbiamo rischiato molto nel finale. Le condizioni degli infortunati? Piazze ha una contrattura e starà fermo. Venanzi invece sarà regolarmente a disposizione. Per il momento non abbiamo una Juniores strutturata dalla quale possiamo attingere in caso di difficoltà".
Test interessante per la Lucchese che domani pomeriggio affronta in trasferta lo Zenith Prato, nella 2^giornata del campionato di Eccellenza. Qualche possibile modifica rispetto alla sfida di Coppa Italia: out Piazze, che salterà la sfida per una contrattura. La probabile formazione
Indicata da tanti addetti ai lavori come una delle favorite per la vittoria del girone A di Eccellenza, lo Zenith Prato ha raggiunto il proprio apice nella passata stagione, partecipando per la prima volta nella sua storia al campionato di Serie D: ecco come gioca la formazione allenata da mister...
Con una nota dello Zenith Prato 1948 è stata ufficializzata la scelta di disputare la gara tra la formazione pratese e i rossoneri allo stadio Bellucci di Agliana (provincia di Pistoia) e non sul proprio campo. Ecco i prezzi dei biglietti
La Lucchese riparte con convinzione dopo il successo in Coppa Italia con il San Giuliano. Se da un lato i rossoneri hanno mostrato dei segnali di crescita rispetto alla sfida contro la Cerretese, dall'altro però mister Pirozzi deve fare i conti con notizie poco confortanti provenienti dall'infermeria.