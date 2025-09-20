Mister Pirozzi: "Sono felice!"

Porta Elisa News
domenica, 21 settembre 2025, 17:49
Prima vittoria in campionato per la Lucchese che dà fiducia a tutto l'ambiente, mister Pirozzi a fine gara è soddisfatto: "Sono felice, anche in considerazione delle tante assenze. Venivamo anche dalla partita di Coppa, bene tutti quanti, al di là del risultato sono contento per tutti. Si stanno facendo trovare tutti pronti e sta crescendo il gruppo e l'identità di squadra".
"Ci prendiamo questi tre punti e ovviamente non si deve certo vedere la classifica. Questo è un gruppo giovane, l'unico sotto il 2000 era il capitano. Santeramo? Non sono abituato a lamentarmi, se uno sta male ci vuole il suo tempo perché recuperi, mi auguro nel minor tempo possibile dovrebbe essere un affaticamento. Picchi ha avuto un problema durante il riscaldamento".
domenica, 21 settembre 2025, 18:40
La Lucchese mostra una buona solidità difensiva, di fatto neutralizzando gli avanti di casa, bene i sostituti degli infortunati: in avanti poche occasioni ma il risultato tiene: le pagelle di Gazzetta
domenica, 21 settembre 2025, 14:36
Rossoneri impegnati nella prima trasferta del campionato contro una delle squadre considerate tra le favorite: rigore in avvio trasformato da Caggianese, Del Pela divora il gol del pari, poi occasione per Galotti
sabato, 20 settembre 2025, 18:35
Test interessante per la Lucchese che domani pomeriggio affronta in trasferta lo Zenith Prato, nella 2^giornata del campionato di Eccellenza. Qualche possibile modifica rispetto alla sfida di Coppa Italia: out Piazze, che salterà la sfida per una contrattura. La probabile formazione
sabato, 20 settembre 2025, 12:39
Il tecnico rossonero: "Sappiamo quali sono i punti di forza dei nostri avversari, che hanno mantenuto un'ossatura solida con calciatori che nella passata stagione hanno militato in Serie D. Piazze ha una contrattura e starà fermo. Venanzi invece sarà regolarmente a disposizione"