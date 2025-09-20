Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Sono felice!"

domenica, 21 settembre 2025, 17:49

Prima vittoria in campionato per la Lucchese che dà fiducia a tutto l'ambiente, mister Pirozzi a fine gara è soddisfatto: "Sono felice, anche in considerazione delle tante assenze. Venivamo anche dalla partita di Coppa, bene tutti quanti, al di là del risultato sono contento per tutti. Si stanno facendo trovare tutti pronti e sta crescendo il gruppo e l'identità di squadra".

"Ci prendiamo questi tre punti e ovviamente non si deve certo vedere la classifica. Questo è un gruppo giovane, l'unico sotto il 2000 era il capitano. Santeramo? Non sono abituato a lamentarmi, se uno sta male ci vuole il suo tempo perché recuperi, mi auguro nel minor tempo possibile dovrebbe essere un affaticamento. Picchi ha avuto un problema durante il riscaldamento".