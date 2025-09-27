Mister Pirozzi: "Preferisco vincere 1-0 che 4-3"

Porta Elisa News
domenica, 28 settembre 2025, 12:32
Mister Pirozzi è soddisfatto del risultato e dei miglioramenti visti con la Pro Livorno, ma il primo pensiero è per il tifoso morto nei giorni scorsi: "Un abbraccio ai familiari del tifoso che è scomparso, potrebbe essere una frase di circostanza ma non è: so cosa si perde quando si perde un familiare un abbraccio forte da parte mia e di tutta la squadra, è davvero morto troppo giovane. Il risultato? Preferisco sempre vincere 1-0 che 4-3, oggi avevamo 19 anni complessivamente in meno rispetto alla Pro Livorno. L'erba del Porta Elisa cresce, e cresciamo anche noi: oggi rispetto ad altre prestazione un miglioramento netto sulla fase del gioco".
"Ora, pensiamo alla Coppa. Turn over? Ci penseremo da stasera. Picchi? E' affaticato, ma per il momento scendono in campo chi sta meglio. Abbiamo sbagliato una cosa alla fine sulla fase difensiva, forse la potevamo chiudere prima. Riad centravanti? Siamo corti, devo pensare che nell'attuale composizione della rosa c'è un sostituto solo, avevo previsto che avrei poi cambiato. Il mese di ottobre sarò duro, intanto mi prendo i tre punti, il miglioramento del gioco e il recupero di Lorenzini".
domenica, 28 settembre 2025, 18:12
L'autore del gol: "Ci prendiamo i tre punti senza aver subito gol. I miglioramenti? Di positivo c'è che proviamo a giocare maggiormente palla a terra: ci sono tanti ragazzi che sono arrivati dopo il ritiro: siamo sulla strada giusta"
domenica, 28 settembre 2025, 14:41
Rossoneri alla seconda uscita stagionale al Porta Elisa: mister Pirozzi lancia Riad al centro dell'attacco lasciando in panchina Galotti, Picchi convocato ma va in tribuna. Occasione per Bartolotta che poi sblocca sul finire di tempo. Nella ripresa Cotroneo centra il palo
sabato, 27 settembre 2025, 15:05
La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici. La probabile formazione
sabato, 27 settembre 2025, 13:04
Il tecnico alla vigilia del match casalingo: "Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"