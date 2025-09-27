Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Preferisco vincere 1-0 che 4-3"

domenica, 28 settembre 2025, 12:32

Mister Pirozzi è soddisfatto del risultato e dei miglioramenti visti con la Pro Livorno, ma il primo pensiero è per il tifoso morto nei giorni scorsi: "Un abbraccio ai familiari del tifoso che è scomparso, potrebbe essere una frase di circostanza ma non è: so cosa si perde quando si perde un familiare un abbraccio forte da parte mia e di tutta la squadra, è davvero morto troppo giovane. Il risultato? Preferisco sempre vincere 1-0 che 4-3, oggi avevamo 19 anni complessivamente in meno rispetto alla Pro Livorno. L'erba del Porta Elisa cresce, e cresciamo anche noi: oggi rispetto ad altre prestazione un miglioramento netto sulla fase del gioco".

"Ora, pensiamo alla Coppa. Turn over? Ci penseremo da stasera. Picchi? E' affaticato, ma per il momento scendono in campo chi sta meglio. Abbiamo sbagliato una cosa alla fine sulla fase difensiva, forse la potevamo chiudere prima. Riad centravanti? Siamo corti, devo pensare che nell'attuale composizione della rosa c'è un sostituto solo, avevo previsto che avrei poi cambiato. Il mese di ottobre sarò duro, intanto mi prendo i tre punti, il miglioramento del gioco e il recupero di Lorenzini".