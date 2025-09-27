Una vittoria di squadra tra luci e ombre

Porta Elisa News
domenica, 28 settembre 2025, 18:34
Milan 6,5: Sicuro nelle uscite, non ha altro da fare,
Venanzi 6: Apporto continuo alla manovra ma timido quando c'è da prendere l'iniziativa in avanti.
Mauro 5,5: Non sempre riesce a contenere Faye, che è più piccolo e sgusciante.
Pupeschi 5,5: Bene fino alla fine, poi sbaglia il tempo su una chiusura e la Lucchese rischia di subire il pareggio.
Rotondo 6: Sbriga il suo compito senza fronzoli.
Palma 6: Moto perpetuo a centrocampo, non sempre con lucidità, commette qualche errore in fase di disimpegno.
Sansaro 6,5: Buona personalità a centrocampo, gioca con ordine e riesce con continuità e dare il via a una manovra che poi diventa però troppo lenta per disordinare la difesa labronica.
Russo 5,5: Sottono, stavolta non riesce ad entrare nel vivo del gioco e si perde un po' senza trovare soluzioni nel traffico in mezzo al campo.
Bartolotta 6,5: Il più intraprendente dei rossoneri in avanti, dove i suoi tempi di inserimento creano difficoltà ai verdi livornesi, tant'è che su uno di questi decide la partita con una gran conclusione; in manovra invece è incerto come tutta la mediana.
Riad 6,5: Esordiente con grande personalità, e già questa è una notizia nel calcio italiano: grinta, numeri e tecnica che fanno intravedere un gran potenziale, riesce a farsi valere quando è isolato da centravanti ed entra nel vivo del gioco quando viene spostato nel suo ruolo più congeniale.
Caggianese 6,5: In crescita, sfodera buone giocate sulla fascia e fornisce l'assist del gol.
Galotti, Maggiari, Lorenzini, Palo s.v.
domenica, 28 settembre 2025, 18:12
L'autore del gol: "Ci prendiamo i tre punti senza aver subito gol. I miglioramenti? Di positivo c'è che proviamo a giocare maggiormente palla a terra: ci sono tanti ragazzi che sono arrivati dopo il ritiro: siamo sulla strada giusta"
domenica, 28 settembre 2025, 14:41
Rossoneri alla seconda uscita stagionale al Porta Elisa: mister Pirozzi lancia Riad al centro dell'attacco lasciando in panchina Galotti, Picchi convocato ma va in tribuna. Occasione per Bartolotta che poi sblocca sul finire di tempo. Nella ripresa Cotroneo centra il palo
domenica, 28 settembre 2025, 12:32
Il tecnico rossonero: "L'erba del Porta Elisa cresce, e cresciamo anche noi: oggi rispetto ad altre prestazione un miglioramento netto sulla fase del gioco. Ora, pensiamo alla Coppa: ad ottobre avremo molte gare ravvicinare"
sabato, 27 settembre 2025, 15:05
La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici. La probabile formazione