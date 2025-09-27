Porta Elisa News



Una vittoria di squadra tra luci e ombre

domenica, 28 settembre 2025, 18:34

Milan 6,5: Sicuro nelle uscite, non ha altro da fare,

Venanzi 6: Apporto continuo alla manovra ma timido quando c'è da prendere l'iniziativa in avanti.

Mauro 5,5: Non sempre riesce a contenere Faye, che è più piccolo e sgusciante.

Pupeschi 5,5: Bene fino alla fine, poi sbaglia il tempo su una chiusura e la Lucchese rischia di subire il pareggio.

Rotondo 6: Sbriga il suo compito senza fronzoli.

Palma 6: Moto perpetuo a centrocampo, non sempre con lucidità, commette qualche errore in fase di disimpegno.

Sansaro 6,5: Buona personalità a centrocampo, gioca con ordine e riesce con continuità e dare il via a una manovra che poi diventa però troppo lenta per disordinare la difesa labronica.

Russo 5,5: Sottono, stavolta non riesce ad entrare nel vivo del gioco e si perde un po' senza trovare soluzioni nel traffico in mezzo al campo.

Bartolotta 6,5: Il più intraprendente dei rossoneri in avanti, dove i suoi tempi di inserimento creano difficoltà ai verdi livornesi, tant'è che su uno di questi decide la partita con una gran conclusione; in manovra invece è incerto come tutta la mediana.

Riad 6,5: Esordiente con grande personalità, e già questa è una notizia nel calcio italiano: grinta, numeri e tecnica che fanno intravedere un gran potenziale, riesce a farsi valere quando è isolato da centravanti ed entra nel vivo del gioco quando viene spostato nel suo ruolo più congeniale.

Caggianese 6,5: In crescita, sfodera buone giocate sulla fascia e fornisce l'assist del gol.

Galotti, Maggiari, Lorenzini, Palo s.v.