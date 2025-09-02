Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Per la difesa arriva Mauro

venerdì, 5 settembre 2025, 21:30

Matteo Mauro è un nuovo calciatore della Lucchese. La società, che deve fare i conti con i primi infortunati, ha annunciato il suo arrivo in rossonero, si tratta di un terzino sinistro nato a Roma il 29 ottobre 2005. A otto giorni dall'esordio in campionato, ecco dunque un nuovo rinforzo per mister Pirozzi.

Mauro è cresciuto calcisticamente nella Lodigiani, prima di esordire in Serie D, nella stagione 2023/24 con il Nuova Florida. Lo scorso anno ha difeso i colori del Real Monterotondo, con cui ha conquistato la salvezza nel girone G di Serie D.

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 6 settembre 2025, 08:36

Abbonamenti, superata quota 600

Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 605 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A otto giorni dall'inizio del campionato, ecco un nuovo balzo in avanti a riprova del fatto che ancora non si è esaurita la voglia di essere accanto alla Lucchese

venerdì, 5 settembre 2025, 15:00

Lorenzini e Allegrucci: c'è la lesione

I due giocatori si erano infortunati nel match di Coppa Italia: per Lorenzinil c'è a lesione parziale di un legamento della caviglia sinistra, per Allegrucci è stata invece riscontrata una lesione miotendinea al retto femorale. Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo

ESSECIstampa

venerdì, 5 settembre 2025, 08:54

Abbonamenti, vicina quota 600

Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 575 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A dieci giorni dall'inizio del campionato, nuovo balzo in avanti

martedì, 2 settembre 2025, 11:24

Mercato, ecco dove sono finiti i rossoneri della scorsa stagione

Si è conclusa ieri primo settembre la sessione estiva del calciomercato, per quanto riguarda i campionati professionistici: ecco dove sono finiti i calciatori che lo scorso anno hanno vestito la maglia della Lucchese, contribuendo alla salvezza sul campo in Serie C della Pantera

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px