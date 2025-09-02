Per la difesa arriva Mauro

Porta Elisa News
venerdì, 5 settembre 2025, 21:30
Matteo Mauro è un nuovo calciatore della Lucchese. La società, che deve fare i conti con i primi infortunati, ha annunciato il suo arrivo in rossonero, si tratta di un terzino sinistro nato a Roma il 29 ottobre 2005. A otto giorni dall'esordio in campionato, ecco dunque un nuovo rinforzo per mister Pirozzi.
Mauro è cresciuto calcisticamente nella Lodigiani, prima di esordire in Serie D, nella stagione 2023/24 con il Nuova Florida. Lo scorso anno ha difeso i colori del Real Monterotondo, con cui ha conquistato la salvezza nel girone G di Serie D.
sabato, 6 settembre 2025, 08:36
Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 605 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A otto giorni dall'inizio del campionato, ecco un nuovo balzo in avanti a riprova del fatto che ancora non si è esaurita la voglia di essere accanto alla Lucchese
venerdì, 5 settembre 2025, 15:00
I due giocatori si erano infortunati nel match di Coppa Italia: per Lorenzinil c'è a lesione parziale di un legamento della caviglia sinistra, per Allegrucci è stata invece riscontrata una lesione miotendinea al retto femorale. Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo
venerdì, 5 settembre 2025, 08:54
martedì, 2 settembre 2025, 11:24
