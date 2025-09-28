Porta Elisa News



E' di nuovo tempo di Coppa Italia

martedì, 30 settembre 2025, 16:13

di gianluca andreuccetti

Dopo la vittoria del girone e il conseguente passaggio al turno successivo, entra nel vivo la Coppa Italia della Lucchese. I rossoneri, ancora imbattuti e reduci da tre vittorie consecutive, saranno di scena domani sera al Porta Elisa contro il Fratres Perignano per gli ottavi di finale.

Match che sulla carta si preannuncia più complesso di quello di domenica scorsa, con i pisani che sono arrivati a questo appuntamento con grande merito. Nel primo turno infatti i rossoblù hanno eliminato la Pro Livorno, grazie ad un largo 6-0 maturato nel match d'andata. In campionato, il Perignano ha aperto con due pareggi consecutivi, arrivati contro Cenaia e Montespertoli.

In estate la società ha deciso di confermare in panchina Pacifico Fanani. Arrivato a fine dicembre 2024, in una situazione critica con la squadra in piena zona retrocessione, il tecnico garfagnino ha saputo risollevare i rossoblù, conducendoli fino ad una salvezza tranquilla. Ex calciatore tra le altre di Castelnuovo e Pontedera, da allenatore Fanani ha maturato esperienze in Serie D con Aglianese e Ghiviborgo. Dal 2022 al 2024 ha guidato invece il River Pieve, strappando per due anni di fila il pass per i playoff di Eccellenza.

Formazione caratterizzata da un mix di giovani ed elementi che conoscono bene l'Eccellenza, l'obiettivo iniziale dei rossoblù è quello di mantenere la categoria. In attacco, uno degli elementi a cui la Lucchese dovrà prestare maggiore attenzione è Marco Giordani, autore di una tripletta nel 1^turno d'andata di Coppa Italia contro la Pro Livorno. Occhio anche all'esterno sinistro Luca Remedi, arrivato quest'estate dal Viareggio. I due classe 1997,insieme al compagno di squadra Genovali, sono da diversi anni punti fermi dell'Italia di beach soccer, tanto da essersi laureati un mese fa campioni d'Europa.L'ex della partita è Matteo Remorini, trequartista che ha vestito la maglia della Lucchese nella stagione 2019-20, mettendo a referto 2 reti e 3 assist in 20 presenze, contribuendo al ritorno tra i professionisti della Pantera.

Qualche novità in vista per Pirozzi che non dovrebbe stravolgere l'undici iniziale di domenica, con la possibilità però di lasciare a riposo qualche titolare. Tra i pali confermato Milan, gli esterni dovrebbero essere Venanzi e Lorenzini, con il classe 2004 che potrebbe prendere il posto di Mauro. Coppia centrale formata invece da Pupeschi e Rotondo In mezzo al campo, staffetta tra Palo e Sansaro nel ruolo di regista, con Bartolotta e Palma a completare il reparto. In attacco dovrebbe partire dal primo minuto Galotti, con Riad e Caggianese come esterni offensivi. Ragghianti, appena tesserato, sarà a disposizione del tecnico. Lucchese: Milan, Lorenzini (Mauro), Rotondo, Pupeschi, Venanzi; Palo (Sansaro), Bartolotta, Palma; Riad (Maggiari), Galotti, Caggianese.