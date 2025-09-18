Controprova in trasferta

Porta Elisa News
sabato, 20 settembre 2025, 18:35
di gianluca andreuccetti
Test interessante per la Lucchese che domani pomeriggio (ore 15 ad Agliana) affronta in trasferta lo Zenith Prato, nella 2^giornata del campionato di Eccellenza. Qualche possibile modifica rispetto alla sfida di Coppa Italia: out Piazze, che salterà la sfida per una contrattura.
Ad Agliana, dove si attendono molti tifosi rossoneri, tra i pali sarà confermato Milan, con Santeramo e Pupeschi che dovrebbero essere i centrali di difesa. Sulle fasce spazio a destra per Venanzi, che ha smaltito la botta subita contro il San Giuliano, e Mauro che invece agirà sull'out di sinistra. In mezzo al campo, ballottaggio tra Palo e Palma nel ruolo di regista, con Bartolotta e Picchi come mezze ali.
In attacco, il tridente dovrebbe essere composto da Maggiari, Gallotti e Caggianese, anche se non è escluso che Pirozzi possa confermare dall'inizio Riad. Di seguito la probabile formazione della Lucchese: Milan, Mauro, Santeramo, Pupeschi, Venanzi, Palma (Palo), Bartolotta, Picchi (C.Russo); Maggiari, Galotti, Caggianese (Riad).
sabato, 20 settembre 2025, 12:39
Il tecnico rossonero: "Sappiamo quali sono i punti di forza dei nostri avversari, che hanno mantenuto un'ossatura solida con calciatori che nella passata stagione hanno militato in Serie D. Piazze ha una contrattura e starà fermo. Venanzi invece sarà regolarmente a disposizione"
venerdì, 19 settembre 2025, 11:08
Indicata da tanti addetti ai lavori come una delle favorite per la vittoria del girone A di Eccellenza, lo Zenith Prato ha raggiunto il proprio apice nella passata stagione, partecipando per la prima volta nella sua storia al campionato di Serie D: ecco come gioca la formazione allenata da mister...
giovedì, 18 settembre 2025, 15:52
Con una nota dello Zenith Prato 1948 è stata ufficializzata la scelta di disputare la gara tra la formazione pratese e i rossoneri allo stadio Bellucci di Agliana (provincia di Pistoia) e non sul proprio campo. Ecco i prezzi dei biglietti
giovedì, 18 settembre 2025, 10:26
La Lucchese riparte con convinzione dopo il successo in Coppa Italia con il San Giuliano. Se da un lato i rossoneri hanno mostrato dei segnali di crescita rispetto alla sfida contro la Cerretese, dall'altro però mister Pirozzi deve fare i conti con notizie poco confortanti provenienti dall'infermeria.