Controprova in trasferta

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 20 settembre 2025, 12:39

Il tecnico rossonero: "Sappiamo quali sono i punti di forza dei nostri avversari, che hanno mantenuto un'ossatura solida con calciatori che nella passata stagione hanno militato in Serie D. Piazze ha una contrattura e starà fermo. Venanzi invece sarà regolarmente a disposizione"

venerdì, 19 settembre 2025, 11:08

Indicata da tanti addetti ai lavori come una delle favorite per la vittoria del girone A di Eccellenza, lo Zenith Prato ha raggiunto il proprio apice nella passata stagione, partecipando per la prima volta nella sua storia al campionato di Serie D: ecco come gioca la formazione allenata da mister...

giovedì, 18 settembre 2025, 15:52

Con una nota dello Zenith Prato 1948 è stata ufficializzata la scelta di disputare la gara tra la formazione pratese e i rossoneri allo stadio Bellucci di Agliana (provincia di Pistoia) e non sul proprio campo. Ecco i prezzi dei biglietti

giovedì, 18 settembre 2025, 10:26

La Lucchese riparte con convinzione dopo il successo in Coppa Italia con il San Giuliano. Se da un lato i rossoneri hanno mostrato dei segnali di crescita rispetto alla sfida contro la Cerretese, dall'altro però mister Pirozzi deve fare i conti con notizie poco confortanti provenienti dall'infermeria.