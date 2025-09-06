Porta Elisa News



Ufficiale: Fracassi è il vice allenatore

martedì, 9 settembre 2025, 19:07

A una manciata di giorni dall'inizio del campionato, la Lucchese ufficializza il vice allenatore Fracassi che è con i rossoneri ormai da parecchie settimane. A Lucca mister Fracassi non ha bisogno di presentazioni, ecco comunque la sua storia calcistica. Inizia ad allenare nel 2001, in Seconda Categoria con l'Aquila Sant'Anna, dove rimane fino al 2003 vincendo il primo campionato della sua lunga carriera. Dal 2003 al 2006 siede sulla panchina del Vorno in Prima Categoria, per poi passare alla Mario Micheli, dove vince il campionato di Prima Categoria. La stessa Mario Micheli diventa poi il Lammari con cui, al termine della stagione 2009/10, conquista una Coppa Italia Promozione, che porta a una nuova promozione in Eccellenza. Sempre con il Lammari rimane fino al 2013, raggiungendo i playoff al primo anno di Eccellenza.

La stagione 2013/14 invece rimarrà una delle più belle da ricordare per mister Fracassi: chiamato alla Lucchese per guidare la Juniores Nazionale, è anche vice allenatore di Guido Pagliuca in Serie D nella storica stagione terminata con il trionfo sul campo della Correggese. Resta in rossonero anche all'inizio della stagione successiva in Lega Pro, sempre come vice di Pagliuca. Ricopre nuovamente il ruolo di capo allenatore nella sua seconda esperienza al Lammari in Eccellenza e al Pieve Fosciana in Promozione, prima di tornare assieme a mister Guido Pagliuca sulla panchina della squadra della sua città, nella stagione 2021/22 in Serie C, annata in cui la Lucchese centra i playoff. Per motivi personali in questi anni è stato lontano dai campi, ma non ha mai smesso di pensare al rettangolo verde su cui ha trascorso ogni singola domenica dai 32 ai 52 anni.

Fuori dal calcio Stefano Fracassi ha una brillante carriera militare, iniziata quando aveva 18 anni, arruolandosi nella Guardia di Finanza pochi mesi dopo aver vinto, da calciatore, il Torneo delle Regioni con la rappresentativa toscana. "Fracassi – si legge nella nota della società – ama profondamente la sua città ed è estremamente orgoglioso di rappresentare i colori rossoneri per la terza volta nella sua carriera, stavolta al fianco di mister Sergio Pirozzi".