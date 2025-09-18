Zenith Prato-Lucchese, le formazioni ufficiali

Porta Elisa News
domenica, 21 settembre 2025, 14:36
Zenith Prato-Lucchese: 0-0
Zenith Prato: Fiaschi, Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli, Del Pela, Parrini, Brunelli, Geri, Saccenti, Tempestini. A disp. Caroti, Innocenti, Moretti, Nannipieri, Castiello, Danti, Moussad, Mertiri, Biagini. All. Settesoldi.
Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro, Palma, Pupeschi, Rotondo, Riad, Russo, Galotti, Picchi, Caggianese. A disp. Rossi, Xeka, Onu, Bossini, Palo, Morisi, Bartolotta, Maggiari, Sansaro. All. Pirozzi.
Arbitro: Poggianti di Livorno.
sabato, 20 settembre 2025, 18:35
Test interessante per la Lucchese che domani pomeriggio affronta in trasferta lo Zenith Prato, nella 2^giornata del campionato di Eccellenza. Qualche possibile modifica rispetto alla sfida di Coppa Italia: out Piazze, che salterà la sfida per una contrattura. La probabile formazione
sabato, 20 settembre 2025, 12:39
Il tecnico rossonero: "Sappiamo quali sono i punti di forza dei nostri avversari, che hanno mantenuto un'ossatura solida con calciatori che nella passata stagione hanno militato in Serie D. Piazze ha una contrattura e starà fermo. Venanzi invece sarà regolarmente a disposizione"
venerdì, 19 settembre 2025, 11:08
Indicata da tanti addetti ai lavori come una delle favorite per la vittoria del girone A di Eccellenza, lo Zenith Prato ha raggiunto il proprio apice nella passata stagione, partecipando per la prima volta nella sua storia al campionato di Serie D: ecco come gioca la formazione allenata da mister...
giovedì, 18 settembre 2025, 15:52
Con una nota dello Zenith Prato 1948 è stata ufficializzata la scelta di disputare la gara tra la formazione pratese e i rossoneri allo stadio Bellucci di Agliana (provincia di Pistoia) e non sul proprio campo. Ecco i prezzi dei biglietti