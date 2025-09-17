Porta Elisa News



Zenith Prato, la prima gara in trasferta del campionato

venerdì, 19 settembre 2025, 11:08

di gianluca andreuccetti

La Lucchese è attesa dal primo interessante banco di prova della stagione. I rossoneri, alla ricerca della prima vittoria in campionato, domenica saranno di scena in trasferta contro lo Zenith Prato. Come noto, la sfida non verrà disputata al "Chiavacci", sede delle gare casalinghe degli amaranto, bensì al "Germano Bellucci" di Agliana, dotato di più di 2500 posti.

Indicata da tanti addetti ai lavori come una delle favorite per la vittoria del girone A di Eccellenza, lo Zenith Prato ha raggiunto il proprio apice nella passata stagione, partecipando per la prima volta nella sua storia al campionato di Serie D. L'annata degli amaranto, che a quattro giornate dal termine si trovavano saldamente in zona salvezza, è stata compromessa dalla penalizzazione di 15 punti (ridotti poi a 12 in appello) inflitti dal Tribunale Federale a seguito del tesseramento irregolare di un giocatore. Una stangata che ha compromesso la stagione dello Zenith Prato, relegandolo al terzultimo posto finale e alla retrocessione.

La scelta della società è stata quella di confermare sulla panchina Simone Settesoldi (nella foto Zenth Prato). Arrivato nel 2022, può vantare un passato da calciatore con la maglia della Pistoiese, allenando tra le altre Prato e Jolly Montemurlo. In estate, gli amaranto hanno salutato giocatori importanti come Falteri e Cellai (passati rispettivamente al Seravezza Pozzi e al Lentigione), rinforzandosi però con alcuni elementi di categoria come il terzino Biagini e il centrocampista Sinisgallo, vincitore lo scorso anno del girone B di Eccellenza con lo Scandicci.

Lo Zenith ha aperto la stagione con un'eliminazione nel 1^turno di Coppa Italia per mano della neopromossa Cerretese. In campionato invece gli uomini di Settesoldi hanno saputo invertire sin da subito il trend, imponendosi all'esordio per 1-0, in trasferta, contro la Massese, grazie al gol di Thomas Kouassi.