Gli avversari dei rossoneri: il Belvedere

giovedì, 9 ottobre 2025, 16:37

di gianluca andreuccetti

Dopo aver perso la vetta della classifica ai danni dello Zenith Prato, la Lucchese vuole riprendere la corsa in campionato. I rossoneri sono attesi da un trittico di impegni di alto livello che serviranno per misurare le reali ambizioni di questa squadra. Domenica alle ore 15:00, la Pantera riceverà al Porta Elisa il Belvedere, una delle sorprese di questo primo scorcio di Eccellenza.

La scorsa stagione i grossetani hanno vinto nettamente il campionato di Promozione, ipotecando la vittoria con diverse giornate d'anticipo. La società ha deciso di confermare in panchina mister Giallini che domenica però sarà assente per squalifica. Dopo quattro giornate, il Belvedere ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, arrivata due settimane fa contro il Viareggio. I maremmani (foto Belvedere Calcio) occupano il quarto posto in classifica a quota sette punti, a due lunghezze di distanza proprio dalla Lucchese.

Uno dei punti di forza della formazione di Giallini è la fase offensiva: con sette reti all'attivo, i grossetani hanno il secondo miglior attacco del girone A. In Coppa Italia il Belvedere ha battuto il Cecina, salvo poi essere eliminato ai quarti di finale, dopo i calci di rigore, dal Mazzola. Il calciatore più esperto della rosa è Leonardo Blanchard, difensore classe 1988 che può vantare una lunga militanza tra i professionisti con le maglie tra le altre di Frosinone e Brescia, collezionando nella stagione 2015-16 28 presenze e 3 reti in Serie A.