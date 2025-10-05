Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Gli avversari dei rossoneri: il Belvedere

foto belvedere calcio

giovedì, 9 ottobre 2025, 16:37

di gianluca andreuccetti

Dopo aver perso la vetta della classifica ai danni dello Zenith Prato, la Lucchese vuole riprendere la corsa in campionato. I rossoneri sono attesi da un trittico di impegni di alto livello che serviranno per misurare le reali ambizioni di questa squadra. Domenica alle ore 15:00, la Pantera riceverà al Porta Elisa il Belvedere, una delle sorprese di questo primo scorcio di Eccellenza.  

La scorsa stagione i grossetani hanno vinto nettamente il campionato di Promozione, ipotecando la vittoria con diverse giornate d'anticipo. La società ha deciso di confermare in panchina mister Giallini che domenica però sarà assente per squalifica. Dopo quattro giornate, il Belvedere ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, arrivata due settimane fa contro il Viareggio. I maremmani (foto Belvedere Calcio) occupano il quarto posto in classifica a quota sette punti, a due lunghezze di distanza proprio dalla Lucchese.  

Uno dei punti di forza della formazione di Giallini è la fase offensiva: con sette reti all'attivo, i grossetani hanno il secondo miglior attacco del girone A. In Coppa Italia il Belvedere ha battuto il Cecina, salvo poi essere eliminato ai quarti di finale, dopo i calci di rigore, dal Mazzola. Il calciatore più esperto della rosa è Leonardo Blanchard, difensore classe 1988 che può vantare una lunga militanza tra i professionisti con le maglie tra le altre di Frosinone e Brescia, collezionando nella stagione 2015-16 28 presenze e 3 reti in Serie A. 

 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 8 ottobre 2025, 08:40

Infermeria rossonera vicina a svuotarsi

Contro il Belvedere potrebbero tornare a disposizione sia Piazze che Picchi: l'italo-uruguyano ha sinora messo a referto solamente 90' contro la Cerretese per poi riportare una lesione di primo grado alla coscia destra. Dopo venti giorni, anche il centrocampista sembrerebbe sulla via del ritorno

domenica, 5 ottobre 2025, 18:25

L'attacco continua a non trovare la via del gol

Rossoneri autori di una buona prestazione, condita da qualche occasione, ma là davanti manca il guizzo decisivo e ancora una volta si costruisce poco, Milan puntuale quando viene chiamato in causa: le pagelle di Gazzetta

ESSECIstampa

domenica, 5 ottobre 2025, 17:34

Santeramo: "Un onore avere la fascia da capitano"

Il capitano rossonero: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo di essere alla Lucchese e per il pareggio c’è un po’ di rammarico. Volevamo dar seguito ai risultato dell’ultimo periodo e vincere, ma anche loro hanno avuto delle opportunità per errori nostri principalmente"

domenica, 5 ottobre 2025, 17:25

Mister Pirozzi: "Mi prendo il punto"

Il tecnico rossonero: "Sono soddisfatto perché abbiamo collezionato 8 punti nelle prime quattro partite. Chiaro che in attacco dobbiamo fare meglio, in difesa abbiamo concesso poche occasioni. Peccato per il fuorigioco fischiato sul gol di Caggianese. Adesso avremo tempo e spazio per preparare al meglio le prossime partite"

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px