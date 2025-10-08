Porta Elisa News



Caccia a una nuova vittoria

sabato, 11 ottobre 2025, 14:57

La Lucchese è pronta ad ospitare il Belvedere per la 5^giornata del campionato di Eccellenza. Dopo il pareggio di Forte dei Marmi, la Pantera vuole ritrovare la vittoria davanti ai propri tifosi. Sulla carta, mister Pirozzi potrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto contro il Real Forte Querceta, con alcune novità.

In difesa non ci dovrebbero essere dubbi, con Santeramo e Pupeschi come coppia di centrali, con Mauro e Venanzi sugli esterni. A centrocampo un cambio forzato, con Sansaro out per infortunio. Al posto dell'ex Tuttocuoio salgono le quotazioni di Palo, con Palma e Christopher Russo come mezze ali. Dopo quasi un mese torna tra i convocati Picchi, che dovrebbe partire però dalla panchina.

In attacco il nodo da sciogliere è relativo alle condizioni di Piazze che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe tornare a disposizione contro il Viareggio. Al centro dell'attacco, Pirozzi potrebbe giocarsi quindi la carta Ragghianti, in ballottaggio con Galotti. Staffetta tra Riad e Bartolotta nel ruolo di esterno destro, con Caggianese invece confermato sulla sinistra.Lucchese: Milan; Mauro, Santeramo, Pupeschi, Venanzi; C.Russo, Palo (Palma), Palma (Bartolotta); Caggianese, Ragghianti (Galotti), Riad (Bartolotta)