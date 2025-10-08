Caccia a una nuova vittoria

Porta Elisa News
La Lucchese è pronta ad ospitare il Belvedere per la 5^giornata del campionato di Eccellenza. Dopo il pareggio di Forte dei Marmi, la Pantera vuole ritrovare la vittoria davanti ai propri tifosi. Sulla carta, mister Pirozzi potrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto contro il Real Forte Querceta, con alcune novità.
In difesa non ci dovrebbero essere dubbi, con Santeramo e Pupeschi come coppia di centrali, con Mauro e Venanzi sugli esterni. A centrocampo un cambio forzato, con Sansaro out per infortunio. Al posto dell'ex Tuttocuoio salgono le quotazioni di Palo, con Palma e Christopher Russo come mezze ali. Dopo quasi un mese torna tra i convocati Picchi, che dovrebbe partire però dalla panchina.
In attacco il nodo da sciogliere è relativo alle condizioni di Piazze che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe tornare a disposizione contro il Viareggio. Al centro dell'attacco, Pirozzi potrebbe giocarsi quindi la carta Ragghianti, in ballottaggio con Galotti. Staffetta tra Riad e Bartolotta nel ruolo di esterno destro, con Caggianese invece confermato sulla sinistra.Lucchese: Milan; Mauro, Santeramo, Pupeschi, Venanzi; C.Russo, Palo (Palma), Palma (Bartolotta); Caggianese, Ragghianti (Galotti), Riad (Bartolotta)
Il tecnico rossonero: "Picchi recuperato, Piazze vediamo. Il Belvedere? Dovremo sfruttare i loro punti deboli e contenere i punti di forza. Sarà una partita intensa. Andiamo partita per partita, al Viareggio penseremo da domenica sera"
Niente trasferta per i tifosi rossoneri per la gara di campionato infrasettimanale di mercoledì prossimo contro il Viareggio: dopo che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva rinviato ogni decisione alla Questura di Lucca ecco il provvedimento di divieto preso in considerazione del fatto che non è presente un settore ospiti accessibile:...
La scorsa stagione i grossetani hanno vinto nettamente il campionato di Promozione, ipotecando la vittoria con diverse giornate d'anticipo. La società ha deciso di confermare in panchina mister Giallini che domenica però sarà assente per squalifica. Dopo quattro giornate occupano il quarto posto in classifica
Contro il Belvedere potrebbero tornare a disposizione sia Piazze che Picchi: l'italo-uruguyano ha sinora messo a referto solamente 90' contro la Cerretese per poi riportare una lesione di primo grado alla coscia destra. Dopo venti giorni, anche il centrocampista sembrerebbe sulla via del ritorno