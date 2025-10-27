Porta Elisa News



Caggianese: "Molto contento per la doppietta"

martedì, 28 ottobre 2025, 16:48

E' uno dei giocatori che più era atteso e sinora, al di là dei goi realizzati in Coppa e con lo Zenith Prato, non aveva più di tanto impressionato. Eppure i suoi numeri si conoscono. Contro la Sestese è arrivata una grande risposta: due gol, il secondo bellissimo e gli applausi dei tifosi al momento di uscire: Mattia Caggianese c'è.

"Sono molto contento per la doppietta, abbiamo reso semplice una partita che non lo era, abbiamo avuto la bravura e fortuna di sbloccarla subito. In estate eravano un gruppo totalmente nuovo ma ora con gli allenamenti e l'intensità iniziamo a trovarci. Dobbiamo scendere in campo sempre per vincere, il campionato è equilibrato ma possiamo arrivare sino in fondo. La mia stagione sinora? Posso fare di più e riuscire a dare una mano alla squadra".