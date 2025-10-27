Caggianese: "Molto contento per la doppietta"

Porta Elisa News
E' uno dei giocatori che più era atteso e sinora, al di là dei goi realizzati in Coppa e con lo Zenith Prato, non aveva più di tanto impressionato. Eppure i suoi numeri si conoscono. Contro la Sestese è arrivata una grande risposta: due gol, il secondo bellissimo e gli applausi dei tifosi al momento di uscire: Mattia Caggianese c'è.
"Sono molto contento per la doppietta, abbiamo reso semplice una partita che non lo era, abbiamo avuto la bravura e fortuna di sbloccarla subito. In estate eravano un gruppo totalmente nuovo ma ora con gli allenamenti e l'intensità iniziamo a trovarci. Dobbiamo scendere in campo sempre per vincere, il campionato è equilibrato ma possiamo arrivare sino in fondo. La mia stagione sinora? Posso fare di più e riuscire a dare una mano alla squadra".
Caggianese autore di una grande partita, Piazze finalmente si sblocca, ma è tutta la formazione di mister Pirozzi a convincere, a cominciare dalla difesa che offre l'ennesima partita di sostanza. Le pagelle di Gazzetta
Il tecnico rossonero: "Sono felice per i gol di Caggianese e Piazze. Un bel segnale. Domani staremo seduti a vedere quello che fanno gli altri. Ora avremo modo di recuperare le forze e gli acciaccati, penso a Palma e Mauro, Sansaro ne ha ancora per un po', per poi presentarsi...
Rossoneri a caccia di punti per rimanere attaccati alle prime: mister Pirozzi conferma la formazione di San Giuliano e recupera capitan Santeramo in forse alla vigilia. Sblocca Caggianese in avvio che raddoppia in chiusura primo tempo. Piazze fa il tris nella ripresa
Dopo il pareggio contro il San Giuliano, tre punti quasi d'obbligo per la Pantera che prima della sosta vuole quantomeno rimanere in scia al primo posto. L'undici iniziale non dovrebbe discostarsi molto da quello visto contro i nerazzurri.