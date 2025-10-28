Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Coppa Italia, Lucchese-Viareggio: possibili restrizioni

giovedì, 30 ottobre 2025, 08:52

Non è finita con la mancata presenza dei tifosi rossoneri a Viareggio in campionato, e nemmeno con l'aver permesso ai tifosi bianconeri di portare dentro l'impianto e poi lanciare praticamente di tutto (bombe carta, fumogeni, bottiglie in vetro) durante la gara in campo, con i controlli delle forze dell'ordine che hanno davvero lasciato a desiderare. L'Osservatorio per le manifestazioni sportive, nella sua ultima riunione, ha preso in esame, tra le ormai decine di gare settimanali sotto osservazione, anche la gara di Coppa Italia tra Lucchese e Viareggio, prevista per il 12 novembre prossimo e valida per il quarto di finale della fase regionale.

A seguito della segnalazione della Questura di Lucca, l'Osservatorio ha condiviso le criticità "significando che potranno essere interessate direttamente le Autorità provinciali di PS competente per l'adozione di misure restrittive". Dunque, la gara è sotto osservazione e non è da escludere che venga vietata la trasferta ai tifosi viareggini, oppure la possibilità di vendere ai residenti di alcuni comuni della provincia (quelli del litorale) solo i tagliandi del settore ospiti.  

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 30 ottobre 2025, 09:04

Porta Elisa, via alla semina del campo

Dopo le tribolazioni estive e alcuni interventi per eliminare le erbe infestanti che erano cresciute in una larga parte del terreno del Porta Elisa, in questa settimana è partita la semina delle nuove piante. Un primo passaggio è già stato effettuato e un'altra semina è programmata nei prossimi giorni

mercoledì, 29 ottobre 2025, 10:47

Lucchese, ora la pausa con un occhio al mercato

Archiviato l'anticipo della nona di andata, la Lucchese può ora recuperare le energie e qualche acciaccato, ma gli occhi un po' di tutti sono ora puntati anche ai possibili rinforzi. Gli arrivi, dopo le due rescissioni dei giorni scorsi, dovrebbero essere tre e, salvo colpi di scena, dovrebbero concentrarsi dalla...

ESSECIstampa

martedì, 28 ottobre 2025, 16:59

Prova di carattere di tutta la squadra

Caggianese autore di una grande partita, Piazze finalmente si sblocca, ma è tutta la formazione di mister Pirozzi a convincere, a cominciare dalla difesa che offre l'ennesima partita di sostanza. Le pagelle di Gazzetta

martedì, 28 ottobre 2025, 16:48

Caggianese: "Molto contento per la doppietta"

L'attaccante autore di due gol e di una bella prestazione: "Abbiamo reso semplice una partita che non lo era, abbiamo avuto la bravura e fortuna di sbloccarla subito. In estate eravano un gruppo totalmente nuovo ma ora con gli allenamenti e l'intensità iniziamo a trovarci"

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px