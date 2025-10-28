Porta Elisa News



Coppa Italia, Lucchese-Viareggio: possibili restrizioni

giovedì, 30 ottobre 2025, 08:52

Non è finita con la mancata presenza dei tifosi rossoneri a Viareggio in campionato, e nemmeno con l'aver permesso ai tifosi bianconeri di portare dentro l'impianto e poi lanciare praticamente di tutto (bombe carta, fumogeni, bottiglie in vetro) durante la gara in campo, con i controlli delle forze dell'ordine che hanno davvero lasciato a desiderare. L'Osservatorio per le manifestazioni sportive, nella sua ultima riunione, ha preso in esame, tra le ormai decine di gare settimanali sotto osservazione, anche la gara di Coppa Italia tra Lucchese e Viareggio, prevista per il 12 novembre prossimo e valida per il quarto di finale della fase regionale.

A seguito della segnalazione della Questura di Lucca, l'Osservatorio ha condiviso le criticità "significando che potranno essere interessate direttamente le Autorità provinciali di PS competente per l'adozione di misure restrittive". Dunque, la gara è sotto osservazione e non è da escludere che venga vietata la trasferta ai tifosi viareggini, oppure la possibilità di vendere ai residenti di alcuni comuni della provincia (quelli del litorale) solo i tagliandi del settore ospiti.