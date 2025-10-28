Coppa Italia, Lucchese-Viareggio: possibili restrizioni

Porta Elisa News
giovedì, 30 ottobre 2025, 08:52
Non è finita con la mancata presenza dei tifosi rossoneri a Viareggio in campionato, e nemmeno con l'aver permesso ai tifosi bianconeri di portare dentro l'impianto e poi lanciare praticamente di tutto (bombe carta, fumogeni, bottiglie in vetro) durante la gara in campo, con i controlli delle forze dell'ordine che hanno davvero lasciato a desiderare. L'Osservatorio per le manifestazioni sportive, nella sua ultima riunione, ha preso in esame, tra le ormai decine di gare settimanali sotto osservazione, anche la gara di Coppa Italia tra Lucchese e Viareggio, prevista per il 12 novembre prossimo e valida per il quarto di finale della fase regionale.
A seguito della segnalazione della Questura di Lucca, l'Osservatorio ha condiviso le criticità "significando che potranno essere interessate direttamente le Autorità provinciali di PS competente per l'adozione di misure restrittive". Dunque, la gara è sotto osservazione e non è da escludere che venga vietata la trasferta ai tifosi viareggini, oppure la possibilità di vendere ai residenti di alcuni comuni della provincia (quelli del litorale) solo i tagliandi del settore ospiti.
giovedì, 30 ottobre 2025, 09:04
Dopo le tribolazioni estive e alcuni interventi per eliminare le erbe infestanti che erano cresciute in una larga parte del terreno del Porta Elisa, in questa settimana è partita la semina delle nuove piante. Un primo passaggio è già stato effettuato e un'altra semina è programmata nei prossimi giorni
mercoledì, 29 ottobre 2025, 10:47
Archiviato l'anticipo della nona di andata, la Lucchese può ora recuperare le energie e qualche acciaccato, ma gli occhi un po' di tutti sono ora puntati anche ai possibili rinforzi. Gli arrivi, dopo le due rescissioni dei giorni scorsi, dovrebbero essere tre e, salvo colpi di scena, dovrebbero concentrarsi dalla...
martedì, 28 ottobre 2025, 16:59
Caggianese autore di una grande partita, Piazze finalmente si sblocca, ma è tutta la formazione di mister Pirozzi a convincere, a cominciare dalla difesa che offre l'ennesima partita di sostanza. Le pagelle di Gazzetta
martedì, 28 ottobre 2025, 16:48
L'attaccante autore di due gol e di una bella prestazione: "Abbiamo reso semplice una partita che non lo era, abbiamo avuto la bravura e fortuna di sbloccarla subito. In estate eravano un gruppo totalmente nuovo ma ora con gli allenamenti e l'intensità iniziamo a trovarci"