Gianni: "Mercato? Pronti a intervenire in armonia con le richieste del tecnico"

Porta Elisa News
sabato, 18 ottobre 2025, 13:50
La Lucchese è pronta a intervenire sul mercato per migliorare la rosa, lo ha ribadito durante un incontro il direttore generale Andrea Gianni durante un incontro con la stampa al Porta Elisa a cui era presente anche il patron Matteo Brunori: "Come sapete, il mercato in queste categorie è aperto tutto l'anno, da parte nostra siamo disponibili a intervenire per rinforzare ulteriormente la squadra: la proprietà ha dato il suo assenso".
"Ovviamente dovremo agire – ha aggiunto – in armonia con le richieste del tecnico migliorando dove c'è ma migliorare, e avendo chiaro che non si deve comprare per comprare ma solo per migliorare un gruppo che sta facendo bene. Attualmente abbiamo 27 giocatori in rosa, chiaro che dobbiamo pensare sia in fase di entrata, anche guardando alle categorie superiori, ma anche di uscita. Siamo complessivamente soddisfatti di quanto fatto sinora, e non c'è nemmeno la necessità di dover giustificare quanto fatto con il poco tempo a disposizione: lo sapevamo dall'inizio e ci abbiamo messo la faccia".
sabato, 18 ottobre 2025, 12:23
Il tecnico: "Ci mancheranno alcuni giocatori, ma dovremo fare il massimo. A Viareggio la migliore gara? Se il campo è buono, abbiamo fatto sempre buone gare, il Porta Elisa non si adegua a quello che vogliamo fare noi. La scarsa capacità offensiva? A volte sbagliamo gli ultimi passaggi"
venerdì, 17 ottobre 2025, 12:05
I gialloblù arrivano a questo appuntamento in un momento di difficoltà e preoccupazione per una classifica deficitaria. Dopo sei giornate, i garfagnini sono in piena zona playout con soli tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte, maturate contro Viareggio e San Giuliano
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36
Il tecnico dei bianconeri: "E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti.
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:33
Il tecnico rossonero: "Abbiamo subito gol nell'unica grande occasione del Viareggio, avevo avvertito i ragazzi di stare attenti fino alla fine. Nel finale, ci siamo sistemati con il 4-4-2, usciamo a testa alta e da domani penseremo alla prossima partita"