Gianni: "Mercato? Pronti a intervenire in armonia con le richieste del tecnico"

sabato, 18 ottobre 2025, 13:50

La Lucchese è pronta a intervenire sul mercato per migliorare la rosa, lo ha ribadito durante un incontro il direttore generale Andrea Gianni durante un incontro con la stampa al Porta Elisa a cui era presente anche il patron Matteo Brunori: "Come sapete, il mercato in queste categorie è aperto tutto l'anno, da parte nostra siamo disponibili a intervenire per rinforzare ulteriormente la squadra: la proprietà ha dato il suo assenso".

"Ovviamente dovremo agire – ha aggiunto – in armonia con le richieste del tecnico migliorando dove c'è ma migliorare, e avendo chiaro che non si deve comprare per comprare ma solo per migliorare un gruppo che sta facendo bene. Attualmente abbiamo 27 giocatori in rosa, chiaro che dobbiamo pensare sia in fase di entrata, anche guardando alle categorie superiori, ma anche di uscita. Siamo complessivamente soddisfatti di quanto fatto sinora, e non c'è nemmeno la necessità di dover giustificare quanto fatto con il poco tempo a disposizione: lo sapevamo dall'inizio e ci abbiamo messo la faccia".