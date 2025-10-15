Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: il Castelnuovo

venerdì, 17 ottobre 2025, 12:05

di gianluca andreuccetti

Il terzo pareggio consecutivo ottenuto contro il Viareggio non deve minare le speranze di alta classifica della Lucchese che però adesso, per rimanere in scia della vetta, è chiamata assolutamente a vincere. Secondo derby in quattro giorni per gli uomini di Pirozzi che domenica pomeriggio affronteranno al "Porta Elisa" il Castelnuovo Garfagnana.

I gialloblù arrivano a questo appuntamento in un momento di difficoltà e preoccupazione per una classifica deficitaria. Dopo sei giornate, i garfagnini sono in piena zona playout con soli tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte, maturate contro Viareggio e San Giuliano. Il Castelnuovo ha già osservato il turno di riposo e rispetto alla Lucchese quindi ha una giornata in meno.

Andando ad analizzare nel dettaglio i numeri, i gialloblu hanno la peggior difesa di tutto il girone A, con 11 reti subite. Tolto il pareggio dell'ultima uscita contro la Sestese, nel resto delle partite i garfagnini sono andati sempre a segno. Dopo l'addio di mister Vangioni, capace di portare la squadra ad un passo dalla fase nazionale dei playoff di Eccellenza, in estate la società ha deciso di scommettere su Luigi Grassi (nella foto us Castelnuovo), alla sua prima esperienza da allenatore.

Classe 1983, durante la sua carriera da calciatore si è affermato con le maglie di Salernitana, Ascoli e Spal, vincendo con quest'ultima anche un campionato di Serie B. Per lui anche una breve parentesi alla Lucchese, con Indiani in panchina, nella stagione 2010-11, siglando 9 reti e 3 assist in 31 presenze in Serie C. Gli altri ex della partita sono Diego Bartolomei (centrocampista che con la Pantera ha vinto un campionato di Serie D nel 2019-20) e Alessandro Vichi, attuale presidente del Castelnuovo ed ex patron della Lucchese.