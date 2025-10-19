Banca di Pescia

Porta Elisa News

Gli avversari dei rossoneri: il San Giuliano

mercoledì, 22 ottobre 2025, 11:00

di gianluca andreuccetti

Secondo confronto in un mese tra San Giuliano e Lucchese che, dopo la Coppa Italia, sono pronti ad affrontarsi anche in campionato. Sabato alle 14:30 infatti, i nerazzurri e i rossoneri scenderanno in campo allo Stadio Bui nell'8^ giornata di Eccellenza Toscana. Trasferta che nasconde diverse insidie per gli uomini di Pirozzi che, prima del turno di riposo, vogliono consolidarsi nei piani alti della classifica. 

Il San Giuliano, che ha una partita in meno rispetto alla Pantera, non sta attraversando un momento semplice. I nerazzurri infatti occupano il quartultimo posto e sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto contro la Sestese. Nella passata stagione, la formazione pisana ha concluso al secondo posto il campionato di Promozione, imponendosi per 1-0 nella finale playoff contro la Larcianese. 

In estate, la società ha deciso di affidare la guida della prima squadra al tecnico Francesco Cordoni. Il tecnico, che lavorato anche al Real Forte Querceta in Serie D, ha preso il posto di Lorenzo Roventini, il quale è rimasto nell'organigramma tecnico nelle vesti di coordinatore tecnico per la prima squadra e per la Juniores. Per quanto concerne la rosa, la scelta è stata quella di confermare parte dei giocatori dello scorso anno, aggiungendo anche diversi innesti di esperienza, come gli ex Camaiore Borgia, Anzilotti, Amico e Cornacchia. 

Il miglior marcatore del San Giuliano è l'ex Viareggio Francesco Di Paola, a quota 4 reti. L'ultima vittoria risale al 12 ottobre scorso, con un successo arrivato per 3-2 ai danni del Castelnuovo Garfagnana. L'ultimo confronto tra i nerazzurri e la Lucchese risale al 17 settembre in Coppa Italia, con la vittoria per 2-1 al Porta Elisa da parte dei rossoneri.

lunedì, 20 ottobre 2025, 20:26

Brunori a Corner Corto: "Ecco cosa vogliamo costruire"

Il patron rossonero ospite della puntata della trasmissione di Gazzetta Lucchese: "Dove può arrivare questa società? Sono una persona molto scaramantica, ma vogliamo creare un progetto serio e rendere rispettabile la società, partendo dalle strutture, che la Lucchese non abbia un centro sportivo mi stupisce"

domenica, 19 ottobre 2025, 17:44

Mister Pirozzi: "Potevamo chiuderla prima, ma i ragazzi stanno crescendo"

Il tecnico rossonero: "Non avevamo approcciato bene, ma dopo abbiamo aggiustato le cose. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima con tranquillità. L'abbraccio con Riad? In settimana ci avevo parlato: ha qualità ma non ha ancora dimostrato nulla. Ora testa, cuore e gambe per San Giuliano"

domenica, 19 ottobre 2025, 17:24

Piazze: "Qui sto benissimo"

L'attaccante rossonero oggi protagonista: "Stiamo migliorando e tutti vogliamo fare gol. A me non interessa chi fa gol, importante è vincere: prima si lavora per la squadra, sono il primo che voglio fare gol per aiutare la squadra. Che campionato è? E' di alto livello non è facile"

domenica, 19 ottobre 2025, 14:35

Lucchese-Castelnuovo: 2-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

I rossoneri a caccia di una vittoria casalinga contro i giallobù: due occasione per El Haoudi in avvio, poi Riad colpisce un palo e la sblocca Bartolotta. Nella ripresa, Barghini salva su Picchi poi raddoppia Riad

