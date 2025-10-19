Gli avversari dei rossoneri: il San Giuliano

Porta Elisa News
mercoledì, 22 ottobre 2025, 11:00
di gianluca andreuccetti
Secondo confronto in un mese tra San Giuliano e Lucchese che, dopo la Coppa Italia, sono pronti ad affrontarsi anche in campionato. Sabato alle 14:30 infatti, i nerazzurri e i rossoneri scenderanno in campo allo Stadio Bui nell'8^ giornata di Eccellenza Toscana. Trasferta che nasconde diverse insidie per gli uomini di Pirozzi che, prima del turno di riposo, vogliono consolidarsi nei piani alti della classifica.
Il San Giuliano, che ha una partita in meno rispetto alla Pantera, non sta attraversando un momento semplice. I nerazzurri infatti occupano il quartultimo posto e sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto contro la Sestese. Nella passata stagione, la formazione pisana ha concluso al secondo posto il campionato di Promozione, imponendosi per 1-0 nella finale playoff contro la Larcianese.
In estate, la società ha deciso di affidare la guida della prima squadra al tecnico Francesco Cordoni. Il tecnico, che lavorato anche al Real Forte Querceta in Serie D, ha preso il posto di Lorenzo Roventini, il quale è rimasto nell'organigramma tecnico nelle vesti di coordinatore tecnico per la prima squadra e per la Juniores. Per quanto concerne la rosa, la scelta è stata quella di confermare parte dei giocatori dello scorso anno, aggiungendo anche diversi innesti di esperienza, come gli ex Camaiore Borgia, Anzilotti, Amico e Cornacchia.
Il miglior marcatore del San Giuliano è l'ex Viareggio Francesco Di Paola, a quota 4 reti. L'ultima vittoria risale al 12 ottobre scorso, con un successo arrivato per 3-2 ai danni del Castelnuovo Garfagnana. L'ultimo confronto tra i nerazzurri e la Lucchese risale al 17 settembre in Coppa Italia, con la vittoria per 2-1 al Porta Elisa da parte dei rossoneri.
