L'avversario dei rossoneri: la Sestese

lunedì, 27 ottobre 2025, 09:21

di gianluca andreuccetti

Archiviato il pareggio amaro contro il San Giuliano, la Lucchese torna subito in campo. Domani alle 14:30 al Porta Elisa, i rossoneri apriranno la 9^giornata del campionato di Eccellenza Toscana contro la Sestese. Dopo aver perso il primo posto, la formazione di Pirozzi, prima del turno di riposo, vuole quantomeno confermarsi nelle zone che contano della classifica.

Un match da non sottovalutare se teniamo conto del buon momento di forma che i rossoblù stanno attraversando reduci da tre risultati utili consecutivi, attestandosi così al quartultimo posto in classifica. Oltre ad aver pareggiato contro Viareggio e Castelnuovo, due settimane fa la compagine fiorentina ha ottenuto contro il San Giuliano la prima vittoria della propria stagione.

Ai nastri di partenza, la Sestese era indicata da molti come una delle formazioni destinate a lottare per i playoff. Nella passata stagione, i rossoblù hanno vinto la Coppa Italia Eccellenza, imponendosi per 1-0 contro la Massese, salvo poi venire eliminati alla fase nazionale dal Sansepolcro. In campionato, dopo aver chiuso al quarto posto e vinto la finale playoff regionale contro il Castelnuovo, la corsa verso la promozione dei fiorentini si è interrotta ai quarti di finale contro il Cannara.

In estate la Sestese ha deciso di confermare mister Fabrizio Polloni, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto nella passata stagione. Dopo 8 giornate di campionato, i rossoblù hanno il peggior attacco del girone A (3 reti all'attivo) e con 8 gol subiti la sesta miglior difesa. L'ex della partita è Matteo Melani, attuale amministratore unico della compagine di Sesto Fiorentino. L'ex difensore, che in carriera può vantare più di 100 presenze tra i professionisti, contribuì nel 2011-12 al ritorno in Serie D della Lucchese, stravincendo il massimo campionato regionale. L'ultima vittoria fuori casa della Sestese risale al 5 gennaio di quest'anno, con un successo per 2-0 al Necchi Balloni contro il Real Forte Querceta.