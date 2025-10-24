Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

L'avversario dei rossoneri: la Sestese

foto sestese calcio

lunedì, 27 ottobre 2025, 09:21

di gianluca andreuccetti

Archiviato il pareggio amaro contro il San Giuliano, la Lucchese torna subito in campo. Domani alle 14:30 al Porta Elisa, i rossoneri apriranno la 9^giornata del campionato di Eccellenza Toscana contro la Sestese. Dopo aver perso il primo posto, la formazione di Pirozzi, prima del turno di riposo, vuole quantomeno confermarsi nelle zone che contano della classifica. 

Un match da non sottovalutare se teniamo conto del buon momento di forma che i rossoblù stanno attraversando reduci da tre risultati utili consecutivi, attestandosi così al quartultimo posto in classifica. Oltre ad aver pareggiato contro Viareggio e Castelnuovo, due settimane fa la compagine fiorentina ha ottenuto contro il San Giuliano la prima vittoria della propria stagione. 

Ai nastri di partenza, la Sestese era indicata da molti come una delle formazioni destinate a lottare per i playoff. Nella passata stagione, i rossoblù hanno vinto la Coppa Italia Eccellenza, imponendosi per 1-0 contro la Massese, salvo poi venire eliminati alla fase nazionale dal Sansepolcro. In campionato, dopo aver chiuso al quarto posto e vinto la finale playoff regionale contro il Castelnuovo, la corsa verso la promozione dei fiorentini si è interrotta ai quarti di finale contro il Cannara. 

In estate la Sestese ha deciso di confermare mister Fabrizio Polloni, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto nella passata stagione. Dopo 8 giornate di campionato, i rossoblù hanno il peggior attacco del girone A (3 reti all'attivo) e con 8 gol subiti la sesta miglior difesa. L'ex della partita è Matteo Melani, attuale amministratore unico della compagine di Sesto Fiorentino. L'ex difensore, che in carriera può vantare più di 100 presenze tra i professionisti, contribuì nel 2011-12 al ritorno in Serie D della Lucchese, stravincendo il massimo campionato regionale. L'ultima vittoria fuori casa della Sestese risale al 5 gennaio di quest'anno, con un successo per 2-0 al Necchi Balloni contro il Real Forte Querceta.

 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 25 ottobre 2025, 17:27

Riad punge come sempre

L'attaccante è ancora una volta tra i migliori, ma va bene anche Ragghianti e Piazze si conferma generoso, mentre Caggianese non incede. Difficoltà sulle fasce e a centrocampo: le pagelle di Gazzetta

sabato, 25 ottobre 2025, 17:27

Mister Pirozzi: "E' un pari che sa di beffa"

Il tecnico duro con l'arbitraggio: "C'era un rigore netto su Ragghianti, poi sei minuti e avevo la sensazione che non aspettava altro che qualche situazione border line, adesso è finita la partita, ma c'è qualche non mi piace in tutto questo.

ESSECIstampa

sabato, 25 ottobre 2025, 14:26

San Giuliano-Lucchese: 0-1 al 45' st Cinque minuti di recupero

Rossoneri in campo a caccia di punti per mantenere il primato: mister Pirozzi affianca Riad e Caggianese a Piazze in attacco. La prima occasione è per i padroni di casa con Di Paola, poi Riad impegna Giacobbe di testa. Sblocca Bartolotta nella ripresa. Riad vicino al raddoppio

venerdì, 24 ottobre 2025, 17:26

Mister Pirozzi: "Abbiamo davanti le due gare più importanti dell'anno"

Il tecnico: "Mai farsi fuorviare dalla classifica. Dovremo fare una grande partita, cercando di limitare i loro punti di forza e cercando di essere bravi a sfruttare le poche pecche che hanno. Se faremo bene in queste due gare, potremo fare un campionato da protagonisti e darci lo slancio"

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px