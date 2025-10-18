Lucchese-Castelnuovo: 2-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 19 ottobre 2025, 17:44

Il tecnico rossonero: "Non avevamo approcciato bene, ma dopo abbiamo aggiustato le cose. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima con tranquillità. L'abbraccio con Riad? In settimana ci avevo parlato: ha qualità ma non ha ancora dimostrato nulla. Ora testa, cuore e gambe per San Giuliano"

domenica, 19 ottobre 2025, 17:24

L'attaccante rossonero oggi protagonista: "Stiamo migliorando e tutti vogliamo fare gol. A me non interessa chi fa gol, importante è vincere: prima si lavora per la squadra, sono il primo che voglio fare gol per aiutare la squadra. Che campionato è? E' di alto livello non è facile"

domenica, 19 ottobre 2025, 09:25

La mezzala, l'attaccante e l'esterno di difesa autori di una grande gara, ma è tutta la squadra a convincere a cominciare da Piazze che si sacrifica per tutta la gara. Picchi in chiara crescita: le pagelle di Gazzetta

sabato, 18 ottobre 2025, 20:02

Seconda gara in quattro giorni per la Lucchese pronta a ospitare il Castelnuovo Garfagnana nella 7^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Dopo il pari acciuffato nei minuti finali contro il Viareggio, i rossoneri vogliono sfatare il tabù vittoria e non perdere contatto con la vetta della classifica