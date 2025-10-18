Lucchese-Castelnuovo: 2-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Porta Elisa News
domenica, 19 ottobre 2025, 14:35
Lucchese-Castelnuovo G. 2-0
Lucchese: Milan, Lorenzini, Mauro (44' st Venanzi), Picchi (37' st Rotondo), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Palo (1' st Russo C.), Piazze (37' st Onu), Ragghianti (1' st Caggianese), Riad. A disp. Ennached, Xeka, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.
Castelnuovo G: Barghini, Quilici, Bartolomei, Cecilia (23' st Micchi), Leshi (45' st Gasperoni), Lunardi, Casci, Cecchini, Andreotti, Nardi (41' pt Condè), El Houdi. A disp. Pierallini, Ramacciotti, Rossi, Bigondi, Gasperoni, Tassi, Boggi. All. Grassi.
Arbitro: Kercaj di Pistoia.
Reti: 33' pt Bartolotta, 30' st Riad
Note. Ammoniti: Palo, Riad, Ragghianti, Picchi, Leshi, Piazze, El Haoudi. Angoli: 3-1. Spettatori 1595.
domenica, 19 ottobre 2025, 17:44
Il tecnico rossonero: "Non avevamo approcciato bene, ma dopo abbiamo aggiustato le cose. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima con tranquillità. L'abbraccio con Riad? In settimana ci avevo parlato: ha qualità ma non ha ancora dimostrato nulla. Ora testa, cuore e gambe per San Giuliano"
domenica, 19 ottobre 2025, 17:24
L'attaccante rossonero oggi protagonista: "Stiamo migliorando e tutti vogliamo fare gol. A me non interessa chi fa gol, importante è vincere: prima si lavora per la squadra, sono il primo che voglio fare gol per aiutare la squadra. Che campionato è? E' di alto livello non è facile"
domenica, 19 ottobre 2025, 09:25
La mezzala, l'attaccante e l'esterno di difesa autori di una grande gara, ma è tutta la squadra a convincere a cominciare da Piazze che si sacrifica per tutta la gara. Picchi in chiara crescita: le pagelle di Gazzetta
sabato, 18 ottobre 2025, 20:02
Seconda gara in quattro giorni per la Lucchese pronta a ospitare il Castelnuovo Garfagnana nella 7^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Dopo il pari acciuffato nei minuti finali contro il Viareggio, i rossoneri vogliono sfatare il tabù vittoria e non perdere contatto con la vetta della classifica