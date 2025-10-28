Lucchese, ora la pausa con un occhio al mercato

Porta Elisa News
mercoledì, 29 ottobre 2025, 10:47
Archiviato l'anticipo della nona di andata, la Lucchese può ora recuperare le energie e qualche acciaccato, visto che sino al 9 novembre non tornerà in campo. La prossima gara la vedrà a Massa contro i bianconeri e poi nella settimana successiva ci sarà anche la sfida di Coppa Italia contro il Viareggio valevole per il quarto di finale regionale.
Ma gli occhi un po' di tutti sono ora puntati anche ai possibili rinforzi. Il direttore generale Gianni ha più volte pubblicamente ribadito che ci saranno e che non arriveranno dagli svincolati per evitare l'inevitabile periodo di ricondizionamento di calciatori fermi più o meno da tempo. Gli arrivi, dopo le due rescissioni dei giorni scorsi, dovrebbero essere tre e, salvo colpi di scena, dovrebbero concentrarsi dalla metà campo in su. Probabile che un innesto sia proprio a centrocampo e che possa arrivare anche da una categoria superiore. Le attenzioni della società sono infatti puntati prima di tutto su profili che provengono da campionati maggiori e non sono esclusi arrivi nella prossima settimana.
"Dovremo agire – aveva spiegato Gianni nei giorni scorsi – in armonia con le richieste del tecnico migliorando dove c'è ma migliorare, e avendo chiaro che non si deve comprare per comprare ma solo per migliorare un gruppo che sta facendo bene. Attualmente abbiamo 27 giocatori in rosa, chiaro che dobbiamo pensare sia in fase di entrata, anche guardando alle categorie superiori, ma anche di uscita".
martedì, 28 ottobre 2025, 16:59
Caggianese autore di una grande partita, Piazze finalmente si sblocca, ma è tutta la formazione di mister Pirozzi a convincere, a cominciare dalla difesa che offre l'ennesima partita di sostanza. Le pagelle di Gazzetta
martedì, 28 ottobre 2025, 16:48
L'attaccante autore di due gol e di una bella prestazione: "Abbiamo reso semplice una partita che non lo era, abbiamo avuto la bravura e fortuna di sbloccarla subito. In estate eravano un gruppo totalmente nuovo ma ora con gli allenamenti e l'intensità iniziamo a trovarci"
martedì, 28 ottobre 2025, 16:45
Il tecnico rossonero: "Sono felice per i gol di Caggianese e Piazze. Un bel segnale. Domani staremo seduti a vedere quello che fanno gli altri. Ora avremo modo di recuperare le forze e gli acciaccati, penso a Palma e Mauro, Sansaro ne ha ancora per un po', per poi presentarsi...
martedì, 28 ottobre 2025, 13:56
Rossoneri a caccia di punti per rimanere attaccati alle prime: mister Pirozzi conferma la formazione di San Giuliano e recupera capitan Santeramo in forse alla vigilia. Sblocca Caggianese in avvio che raddoppia in chiusura primo tempo. Piazze fa il tris nella ripresa