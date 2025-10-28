Porta Elisa News



Lucchese, ora la pausa con un occhio al mercato

mercoledì, 29 ottobre 2025, 10:47

Archiviato l'anticipo della nona di andata, la Lucchese può ora recuperare le energie e qualche acciaccato, visto che sino al 9 novembre non tornerà in campo. La prossima gara la vedrà a Massa contro i bianconeri e poi nella settimana successiva ci sarà anche la sfida di Coppa Italia contro il Viareggio valevole per il quarto di finale regionale.

Ma gli occhi un po' di tutti sono ora puntati anche ai possibili rinforzi. Il direttore generale Gianni ha più volte pubblicamente ribadito che ci saranno e che non arriveranno dagli svincolati per evitare l'inevitabile periodo di ricondizionamento di calciatori fermi più o meno da tempo. Gli arrivi, dopo le due rescissioni dei giorni scorsi, dovrebbero essere tre e, salvo colpi di scena, dovrebbero concentrarsi dalla metà campo in su. Probabile che un innesto sia proprio a centrocampo e che possa arrivare anche da una categoria superiore. Le attenzioni della società sono infatti puntati prima di tutto su profili che provengono da campionati maggiori e non sono esclusi arrivi nella prossima settimana.

"Dovremo agire – aveva spiegato Gianni nei giorni scorsi – in armonia con le richieste del tecnico migliorando dove c'è ma migliorare, e avendo chiaro che non si deve comprare per comprare ma solo per migliorare un gruppo che sta facendo bene. Attualmente abbiamo 27 giocatori in rosa, chiaro che dobbiamo pensare sia in fase di entrata, anche guardando alle categorie superiori, ma anche di uscita".