Mister Pirozzi: "Bravi ad evitare il contraccolpo del pari di sabato"

Porta Elisa News
martedì, 28 ottobre 2025, 16:45
E' soddisfatto, serviva la reazione subito è la reazione c'è stata. Mister Pirozzi è contento per la netta vittoria contro la Sstese: "Siamo partiti subito bene, sapevamo che era una squadra che aspettava e non hanno cambiato il modo di affrontarci se non in qualche momento del secondo tempo. Siamo stati bravi ad evitare il contraccolpo del pari di sabato e sono felice per i gol di Caggianese e Piazze. Un bel segnale. Domani staremo seduti a vedere quello che fanno gli altri".
"Ora avremo modo di recuperare le forze e gli acciaccati, penso a Palma e Mauro, Sansaro ne ha ancora per un po', per poi presentarsi bene a Massa e in Coppa Italia contro il Viareggio, Venanzi? Penso una contrattura ma Xeka si è fatto trovare pronto. Oggi vittoria netta grazie al secondo gol? Certo, ma il calcio è questo, stavolta è andata bene. Un giudizio dopo nove gare? tutto è migliorabile, personalmente temevo la gara contro il San Giuliano, questa è una squadra che non si può permettere di essere presuntuosa, non abbiamo stelle di prima grandezza ma tante belle stelline: dobbiamo stare tutti sul pezzo. E devo dire che oggi si è visto anche l'ottimo lavoro dello staff dei preparatori e quello medico".
martedì, 28 ottobre 2025, 16:59
Caggianese autore di una grande partita, Piazze finalmente si sblocca, ma è tutta la formazione di mister Pirozzi a convincere, a cominciare dalla difesa che offre l'ennesima partita di sostanza. Le pagelle di Gazzetta
martedì, 28 ottobre 2025, 16:48
L'attaccante autore di due gol e di una bella prestazione: "Abbiamo reso semplice una partita che non lo era, abbiamo avuto la bravura e fortuna di sbloccarla subito. In estate eravano un gruppo totalmente nuovo ma ora con gli allenamenti e l'intensità iniziamo a trovarci"
martedì, 28 ottobre 2025, 13:56
Rossoneri a caccia di punti per rimanere attaccati alle prime: mister Pirozzi conferma la formazione di San Giuliano e recupera capitan Santeramo in forse alla vigilia. Sblocca Caggianese in avvio che raddoppia in chiusura primo tempo. Piazze fa il tris nella ripresa
lunedì, 27 ottobre 2025, 14:51
Dopo il pareggio contro il San Giuliano, tre punti quasi d'obbligo per la Pantera che prima della sosta vuole quantomeno rimanere in scia al primo posto. L'undici iniziale non dovrebbe discostarsi molto da quello visto contro i nerazzurri.