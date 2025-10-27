Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Bravi ad evitare il contraccolpo del pari di sabato"

martedì, 28 ottobre 2025, 16:45

E' soddisfatto, serviva la reazione subito è la reazione c'è stata. Mister Pirozzi è contento per la netta vittoria contro la Sstese: "Siamo partiti subito bene, sapevamo che era una squadra che aspettava e non hanno cambiato il modo di affrontarci se non in qualche momento del secondo tempo. Siamo stati bravi ad evitare il contraccolpo del pari di sabato e sono felice per i gol di Caggianese e Piazze. Un bel segnale. Domani staremo seduti a vedere quello che fanno gli altri".

"Ora avremo modo di recuperare le forze e gli acciaccati, penso a Palma e Mauro, Sansaro ne ha ancora per un po', per poi presentarsi bene a Massa e in Coppa Italia contro il Viareggio, Venanzi? Penso una contrattura ma Xeka si è fatto trovare pronto. Oggi vittoria netta grazie al secondo gol? Certo, ma il calcio è questo, stavolta è andata bene. Un giudizio dopo nove gare? tutto è migliorabile, personalmente temevo la gara contro il San Giuliano, questa è una squadra che non si può permettere di essere presuntuosa, non abbiamo stelle di prima grandezza ma tante belle stelline: dobbiamo stare tutti sul pezzo. E devo dire che oggi si è visto anche l'ottimo lavoro dello staff dei preparatori e quello medico".