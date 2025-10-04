Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Mi prendo il punto"

domenica, 5 ottobre 2025, 17:25

Pareggio a reti bianche tra Real Forte Querceta e Lucchese che nel finale va vicino al vantaggio prima con Galotti e poi Ragghianti. Secondo pari in quattro partite per i rossoneri che perdono la vetta della classifica, ma il tecnico rossonero Pirozzi vede il bicchiere mezzo pieno: "Sono soddisfatto perché abbiamo collezionato 8 punti nelle prime 4 partite, mi prendo il pareggio. Chiaro che in attacco dobbiamo fare meglio, in difesa abbiamo concesso poche occasioni. Peccato per il fuorigioco fischiato sul gol di Caggianese. Adesso avremo tempo e spazio per preparare al meglio le prossime partite".

"Sansaro? Nel corso del primo tempo lo avevo visto non al meglio fisicamente, anche perché veniva da una serie di partite consecutive dove aveva sempre giocato. La sfida in Coppa Italia contro il Perignano ha influito nella prestazione oggi. Nel primo tempo abbiamo riempito male l'area di rigore, mentre nel secondo tempo con l'ingresso di Riad abbiamo spaccato la partita. Il nostro punto di forza è la compattezza e la forza di un gruppo che sa soffrire. Piazza e Picchi? Stamani si sono allenati al Porta Elisa, speriamo di recuperarli per la prossima partita".