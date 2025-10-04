Banca di Pescia

Mister Pirozzi: "Mi prendo il punto"

domenica, 5 ottobre 2025, 17:25

Pareggio a reti bianche tra Real Forte Querceta e Lucchese che nel finale va vicino al vantaggio prima con Galotti e poi Ragghianti. Secondo pari in quattro partite  per i rossoneri che perdono la vetta della classifica, ma il tecnico rossonero Pirozzi vede il bicchiere mezzo pieno: "Sono soddisfatto perché abbiamo collezionato 8 punti nelle prime 4 partite, mi prendo il pareggio. Chiaro che in attacco dobbiamo fare meglio, in difesa abbiamo concesso poche occasioni. Peccato per il fuorigioco fischiato sul gol di Caggianese. Adesso avremo tempo e spazio per preparare al meglio le prossime partite".

"Sansaro? Nel corso del primo tempo lo avevo visto non al meglio fisicamente, anche perché veniva da una serie di partite consecutive dove aveva sempre giocato. La sfida in Coppa Italia contro il Perignano ha influito nella prestazione oggi. Nel primo tempo abbiamo riempito male l'area di rigore, mentre nel secondo tempo con l'ingresso di Riad abbiamo spaccato la partita. Il nostro punto di forza è la compattezza e la forza di un gruppo che sa soffrire. Piazza e Picchi? Stamani si sono allenati al Porta Elisa, speriamo di recuperarli per la prossima partita". 

domenica, 5 ottobre 2025, 18:25

L'attacco continua a non trovare la via del gol

Rossoneri autori di una buona prestazione, condita da qualche occasione, ma là davanti manca il guizzo decisivo e ancora una volta si costruisce poco, Milan puntuale quando viene chiamato in causa: le pagelle di Gazzetta

domenica, 5 ottobre 2025, 17:34

Santeramo: "Un onore avere la fascia da capitano"

Il capitano rossonero: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo di essere alla Lucchese e per il pareggio c’è un po’ di rammarico. Volevamo dar seguito ai risultato dell’ultimo periodo e vincere, ma anche loro hanno avuto delle opportunità per errori nostri principalmente"

domenica, 5 ottobre 2025, 14:34

Real Forte-Lucchese: 0-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Rossoneri impegnati in Versilia nella seconda trasferta del campionato: occasione per Russo in avvio poi supremazia ma senza occasioni. Palma spreca in avvio di ripresa e Milan salva su Borselli. Galotti non trova il tempo per conclude su un bell'assist di Riad

sabato, 4 ottobre 2025, 14:02

Sfida al Real Forte Querceta

I rossoneri si preparano ad affrontare il Real Forte Querceta allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi in una sfida che si preannuncia non semplice. Torna a disposizione capitan Santeramo: la probabile formazione

