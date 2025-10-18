Mister Pirozzi: "Potevamo chiuderla prima, ma i ragazzi stanno crescendo"

Porta Elisa News
domenica, 19 ottobre 2025, 17:44
La Lucchese interrompe la striscia di tre pareggi e consecutivi e torna alla vittoria con una prestazione convincente nel derby con il Castelnuovo, come sottolinea il tecnico rossonero Sergio Pirozzi in sala stampa: "Non avevamo approcciato bene, ma dopo abbiamo aggiustato le cose. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima con tranquillità. Sono gare che servono per crescere l'autostima dei ragazzi, da martedì penseremo al San Giuliano. Mauro ha rimediato una botta alla caviglia, Piazze invece era stanco e niente di grave, veniva da tre gare di fila. Eravamo convinti che giocassero a tre dietro, all'inizio avevamo giocato con due punte. Il gol è stato bello, nel secondo tempo abbiamo avuto 5/6 minuti di difficoltà. I giovani se stanno bene, tutti possono dare il contributo e portare la maglia è un onore".
"Riad è un ragazzo che ha delle qualità ma ancora non ha dimostrato niente: ho parlato attentamente con lui, facendogli capire che se segue i consigli del mister può fare bene. I giovani hanno bisogno di una guida per non perdersi lungo la strada. Lorenzini? Ragazzo intelligente da un punto di vista tattico, mentre Bartolotta può ricoprire tanti ruoli ma imparare a non eccedere in gesti tecnici. Picchi se continua così può tornare a dire la sua. Rispetto alla prima giornata, dove sembravamo degli scappati di casa, la squadra è cresciuta molto. Adesso testa, cuore gambe a San Giuliano".
domenica, 19 ottobre 2025, 17:24
L'attaccante rossonero oggi protagonista: "Stiamo migliorando e tutti vogliamo fare gol. A me non interessa chi fa gol, importante è vincere: prima si lavora per la squadra, sono il primo che voglio fare gol per aiutare la squadra. Che campionato è? E' di alto livello non è facile"
domenica, 19 ottobre 2025, 14:35
I rossoneri a caccia di una vittoria casalinga contro i giallobù: due occasione per El Haoudi in avvio, poi Riad colpisce un palo e la sblocca Bartolotta. Nella ripresa, Barghini salva su Picchi poi raddoppia Riad
domenica, 19 ottobre 2025, 09:25
La mezzala, l'attaccante e l'esterno di difesa autori di una grande gara, ma è tutta la squadra a convincere a cominciare da Piazze che si sacrifica per tutta la gara. Picchi in chiara crescita: le pagelle di Gazzetta
sabato, 18 ottobre 2025, 20:02
Seconda gara in quattro giorni per la Lucchese pronta a ospitare il Castelnuovo Garfagnana nella 7^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Dopo il pari acciuffato nei minuti finali contro il Viareggio, i rossoneri vogliono sfatare il tabù vittoria e non perdere contatto con la vetta della classifica