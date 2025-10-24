Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "E' un pari che sa di beffa"

sabato, 25 ottobre 2025, 17:27

E' dura e la misura comincia a essere colma: l'arbitraggio di San Giuliano-Lucchese che ha condizionato la gara e il risultato è la goccia che fa traboccare il vaso per mister Pirozzi che a fine gara per la prima volta parla delle direzioni di gara, alcune al limite e anche sotto la decenza, che la Lucchese ha subìto dall'inizio dell'anno: "E' un pari che sa di beffa, non eravamo partiti bene poi però siamo cresciuti e nel secondo tempo, dopo aver fatto gol, abbiamo avuto occasioni per chiudere la gara, in almeno due circostanze abbiamo sfiorato il raddoppio e non abbiamo mai rischiato nulla, poi avete visto quello che è successo: gli episodi dubbi ormai sono un refrain".

"C'era un rigore netto su Ragghianti, poi sei minuti di recupero e avevo la sensazione che non aspettava altro che qualche situazione border line, adesso è finita la partita, ma c'è qualche non mi piace in tutto questo. Spero di scacciare stanotte certi pensieri e non pensare che ci siano disegni. Mi prendo comunque quanto visto dal trentesimo in avanti e la prestazione dei ragazzi. Ora iniziamo a pensare a martedì e dobbiamo fare una grande prestazione, poi avremo tempo per recuperare gli acciaccati e pensare a Massa e ai quarti di finale di Coppa Italia. Santeramo? Aveva un indurimento, ho fiducia in tutti i ragazzi, abbiamo finito con due 2007".