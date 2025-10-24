Mister Pirozzi: "E' un pari che sa di beffa"

Porta Elisa News
sabato, 25 ottobre 2025, 17:27
E' dura e la misura comincia a essere colma: l'arbitraggio di San Giuliano-Lucchese che ha condizionato la gara e il risultato è la goccia che fa traboccare il vaso per mister Pirozzi che a fine gara per la prima volta parla delle direzioni di gara, alcune al limite e anche sotto la decenza, che la Lucchese ha subìto dall'inizio dell'anno: "E' un pari che sa di beffa, non eravamo partiti bene poi però siamo cresciuti e nel secondo tempo, dopo aver fatto gol, abbiamo avuto occasioni per chiudere la gara, in almeno due circostanze abbiamo sfiorato il raddoppio e non abbiamo mai rischiato nulla, poi avete visto quello che è successo: gli episodi dubbi ormai sono un refrain".
"C'era un rigore netto su Ragghianti, poi sei minuti di recupero e avevo la sensazione che non aspettava altro che qualche situazione border line, adesso è finita la partita, ma c'è qualche non mi piace in tutto questo. Spero di scacciare stanotte certi pensieri e non pensare che ci siano disegni. Mi prendo comunque quanto visto dal trentesimo in avanti e la prestazione dei ragazzi. Ora iniziamo a pensare a martedì e dobbiamo fare una grande prestazione, poi avremo tempo per recuperare gli acciaccati e pensare a Massa e ai quarti di finale di Coppa Italia. Santeramo? Aveva un indurimento, ho fiducia in tutti i ragazzi, abbiamo finito con due 2007".
sabato, 25 ottobre 2025, 17:27
L'attaccante è ancora una volta tra i migliori, ma va bene anche Ragghianti e Piazze si conferma generoso, mentre Caggianese non incede. Difficoltà sulle fasce e a centrocampo: le pagelle di Gazzetta
sabato, 25 ottobre 2025, 14:26
Rossoneri in campo a caccia di punti per mantenere il primato: mister Pirozzi affianca Riad e Caggianese a Piazze in attacco. La prima occasione è per i padroni di casa con Di Paola, poi Riad impegna Giacobbe di testa. Sblocca Bartolotta nella ripresa. Riad vicino al raddoppio
venerdì, 24 ottobre 2025, 17:26
Il tecnico: "Mai farsi fuorviare dalla classifica. Dovremo fare una grande partita, cercando di limitare i loro punti di forza e cercando di essere bravi a sfruttare le poche pecche che hanno. Se faremo bene in queste due gare, potremo fare un campionato da protagonisti e darci lo slancio"
venerdì, 24 ottobre 2025, 11:40
Si apre un altro mini tour de force per la Lucchese che domani sarà in trasferta contro il San Giuliano e poi al Porta Elisa con la Sestese martedì prossimo. Si va verso la conferma del 4-2-3-1, assetto tattico che ha dato maggiore fluidità e pericolosità offensiva alla Pantera: la...