Mister Vangioni: "Pari giusto, ma che peccato"

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36

Il tecnico del Viareggio Walter Vangioni a fine gara è comunque soddisfatto del pari ma non manca il rammarico per il pari sia arrivato in fondo non prima di essersi scambiato i complimenti con mister Pirozzi: “E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti, ho rivisto il gol loro. Ma il pari è giusto”.

“Il Viareggio? C'è la Lucchese, la Massese, il Belvedere, lo Zenith: chi avrà più fame e fortuna lo vincerà. Galligani determinante? In questo momento ci sta dando una grande mano, ma speriamo di recuperare tutti, io sono fiducioso, alla fine saremo là a giocarcela. La gazzetta finale? Cose di calcio, è il bello del calcio”.