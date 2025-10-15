Banca di Pescia

Mister Vangioni: "Pari giusto, ma che peccato"

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36

Il tecnico del Viareggio Walter Vangioni a fine gara è comunque soddisfatto del pari ma non manca il rammarico per il pari sia arrivato in fondo non prima di essersi scambiato i complimenti con mister Pirozzi: “E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti, ho rivisto il gol loro. Ma il pari è giusto”.

“Il Viareggio? C'è la Lucchese, la Massese, il Belvedere, lo Zenith: chi avrà più fame e fortuna lo vincerà. Galligani determinante? In questo momento ci sta dando una grande mano, ma speriamo di recuperare tutti, io sono fiducioso, alla fine saremo là a giocarcela. La gazzetta finale? Cose di calcio, è il bello del calcio”.

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:33

Mister Pirozzi: "Usciamo a testa alta, pareggio giusto"

Il tecnico rossonero: "Abbiamo subito gol nell'unica grande occasione del Viareggio, avevo avvertito i ragazzi di stare attenti fino alla fine. Nel finale, ci siamo sistemati con il 4-4-2, usciamo a testa alta e da domani penseremo alla prossima partita"

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28

Riad protagonista

Il giovane attaccante decisivo sul finire di gara, bene anche Bartolotta e la difesa che sbaglia solo in occasione del gol bianoconero. Male Piazze che sbaglia un gol e non riesce a incidere, le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28

Picchi: "La classifica non va guardata, con due vittorie non avremmo rubato nulla"

Il centrocampista rossonero: "Sono contento per la squadra sia sul piano tecnico che morale, questo è un gruppo di lavoratori. Da un punto di vista fisico sono al 50% delle mie possibilità, basta trovare continuità. La classifica non va guardata adesso, non ci sono partite semplici in queste categorie"

mercoledì, 15 ottobre 2025, 17:34

Viareggio-Lucchese: 1-1 al 45' st Pareggia Riad!

Rossoneri impegnati allo stadio dei Pini: Piazze vicino al gol al 15', poi occasione per Galligani. Nella ripresa una conclusione di Picchi viene respinta involontariamente da Piazze e Galligani conclude fuori. Sblocca Pegollo pareggia Riad al 90'

