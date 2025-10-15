Riad protagonista

Porta Elisa News
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28
Milan 6: Voto politico, inoperoso e incolpevole sul gol.
Venanzi 5,5: Gli tocca il cliente scomodo, si applica molto ma non sempre riesce a contenerlo e così Galligani inventa il vantaggio dei padroni di casa; timido quando si spinge avanti.
Lorenzini 6,5: Intraprendente in manovra e insuperabile per gli avversari sulla fascia.
Pupeschi 6: Controlla senza problemi la sua zona di campo dando l'impressione, insieme a Santeramo, di respingere senza problemi le velleità del Viareggio; è vero però che al primo cross decente che arriva in area rossonera il centravanti bianconero segna.
Santeramo 6: Vale quanto scritto per Pupeschi: dominante finché i compagni tengono il Viareggio alla larga.
Picchi 6: Pur in condizioni fisiche ancora approssimative cambia il volto alla squadra, alzando il baricentro e proponendo una regia ordinata.
Palma 6,5: È un po' impreciso ma col suo dinamismo in interdizione è fondamentale per disinnescare il gioco del Viareggio e spingere avanti i compagni.
Bartolotta 7: Il più intraprendente dei rossoneri, gli uomini di Vangioni non riescono a leggere i suoi movimenti: fornisce a Piazze un assist d'oro e più volte con i suoi inserimenti disordina la difesa dei padroni di casa.
Caggianese 5: Parte bene, volenteroso e propositivo, poi gli vengono prese le misure e sbaglia diverse giocate alla sua portata.
Piazze 5: Si vede che è un serpente velenoso e che con lui la fase offensiva rossonera sembra diventare più incisiva, però sbaglia un gol fatto ed è anche sfortunato quando si sostituisce ai difensori avversari respingendo un tirRiado a botta quasi sicura di Picchi.
Riad 7: Opaco per quasi tutta la partita, non gli riescono le giocate fantasiose che sono nel suo repertorio ed è approssimativo quando calcia il pallone; poi però si inventa un gol che vale il prezzo del biglietto e salva la Lucchese dalla prima sconfitta.
Russo 6: Entra e offre il suo contributo di sostanza al centrocampo.
Maggiari 5,5: Sostituisce Caggianese però anche lui non riesce a incidere.
Ragghianti, Mauro, Galotti s.v.
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36
Il tecnico dei bianconeri: "E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti.
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:33
Il tecnico rossonero: "Abbiamo subito gol nell'unica grande occasione del Viareggio, avevo avvertito i ragazzi di stare attenti fino alla fine. Nel finale, ci siamo sistemati con il 4-4-2, usciamo a testa alta e da domani penseremo alla prossima partita"
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28
Il centrocampista rossonero: "Sono contento per la squadra sia sul piano tecnico che morale, questo è un gruppo di lavoratori. Da un punto di vista fisico sono al 50% delle mie possibilità, basta trovare continuità. La classifica non va guardata adesso, non ci sono partite semplici in queste categorie"
mercoledì, 15 ottobre 2025, 17:34
Rossoneri impegnati allo stadio dei Pini: Piazze vicino al gol al 15', poi occasione per Galligani. Nella ripresa una conclusione di Picchi viene respinta involontariamente da Piazze e Galligani conclude fuori. Sblocca Pegollo pareggia Riad al 90'