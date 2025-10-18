Bartolotta, Riad e Lorenzini sopra tutti

Porta Elisa News
domenica, 19 ottobre 2025, 09:25
Milan 6,5: Sfoggia buona padronanza dell'area di rigore sulle palle alte e ancora una volta non deve compiere nessuna parata.
Lorenzini 7: Solido in difesa e intraprendente quando avanza, fornisce l'assist del vantaggio e si conferma affidabile sia a destra che a sinistra.
Mauro 6: Discreta partita fino a che deve lasciare in campo infortunato.
Pupeschi 6,5: In avanti il Castelnuovo propone clienti rognosi ma il centrale rossonero non si scompone e disillude qualsiasi velleità degli avversari.
Santeramo 6,5: Sicuro coi piedi e insuperabile sulle palle alte, gioca con personalità e non lascia nemmeno le briciole a chi lo sfida.
Palo 5,5: Nel vivo del gioco ma veramente troppo approssimativo quando c'è da governare il pallone, prende un cartellino di frustrazione e viene sostituito.
Picchi 6,5: Regia illuminata, domina il centrocampo con piglio, passo e idee da categoria superiore, abbandonadosi forse a qualche leziosismo di troppo ma confermando che il raggiungimento della sua condizione ottimale è fondamentale per il salto di qualità della squadra.
Bartolotta 7: Conferma la propensione all'inserimento in area suggellandola con un altro pregevole gol; buona partita sia da esterno che da mezzala.
Piazze 6,5: Prestazione penalizzata da un primo tempo da seconda punta, dove non sembra trovarsi pienamente a suo agio, poi torna al centro e col suo lavoro continuo apre spazi ai compagni e produce l'assist del raddoppio.
Ragghianti 5,5: Occasione da titolare, lotta come un leone contro gli aggressivi centrali gialloblù, costantemente penalizzato dall'imbarazzante arbitraggio; non è però preciso e lucido quando gli capita di dover giocare il pallone e viene sostituito.
Riad 7: Le sue idee non vengono lette dalla difesa garfagnina che più volte viene disordinata dalle sue intuizioni, anche se poi il fantasista rossonero non sempre rifinisce al meglio; trova il secondo gol in campionato con uno dei tagli caldeggiati da Pirozzi e finalmente esulta, poi si mangia clamorosamente la doppietta.
Venanzi 6: Prende il posto di Mauro e ci mette un po' a entrare in partita, poi si scioglie, però ha mezzi fisici e tecnici per fare ancora di più, specie in avanti.
Russo 5,5: Non entra proprio bene in partita, soffre il pressing del Castelnuovo e sovente non riesce a gestire al meglio il pallone.
Caggianese 6,5: Anche lui dentro nel secondo tempo, all'inizio è impacciato e sotto i suoi standard, poi si aprono gli spazi e allora si vede il meglio del repertorio, benché poi venga tutto sprecato dai compagni e anche da lui stesso.
Rotondo, Onu s.v.
domenica, 19 ottobre 2025, 17:44
Il tecnico rossonero: "Non avevamo approcciato bene, ma dopo abbiamo aggiustato le cose. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima con tranquillità. L'abbraccio con Riad? In settimana ci avevo parlato: ha qualità ma non ha ancora dimostrato nulla. Ora testa, cuore e gambe per San Giuliano"
domenica, 19 ottobre 2025, 17:24
L'attaccante rossonero oggi protagonista: "Stiamo migliorando e tutti vogliamo fare gol. A me non interessa chi fa gol, importante è vincere: prima si lavora per la squadra, sono il primo che voglio fare gol per aiutare la squadra. Che campionato è? E' di alto livello non è facile"
domenica, 19 ottobre 2025, 14:35
I rossoneri a caccia di una vittoria casalinga contro i giallobù: due occasione per El Haoudi in avvio, poi Riad colpisce un palo e la sblocca Bartolotta. Nella ripresa, Barghini salva su Picchi poi raddoppia Riad
sabato, 18 ottobre 2025, 20:02
Seconda gara in quattro giorni per la Lucchese pronta a ospitare il Castelnuovo Garfagnana nella 7^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Dopo il pari acciuffato nei minuti finali contro il Viareggio, i rossoneri vogliono sfatare il tabù vittoria e non perdere contatto con la vetta della classifica