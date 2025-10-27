Prova di carattere di tutta la squadra

Porta Elisa News
martedì, 28 ottobre 2025, 16:59
Milan: 6 Compie il suo primo intervento in pieno recupero e dimostra la sua solita sicurezza in un pomeriggio davvero tranquillo per lui.
Venanzi: 6 Preciso il suo cross che permette il vantaggio di Caggianese, si fa male dopo soli 28 minuti.
Lorenzini: 6 Gara senza acuti, ma comunque di sostanza e sulla sua fascia gli avversari combinano poco.
Picchi: 6,5 Dai suoi piedi passano tanti palloni, sta crescendo nella forma fisica gara dopo gara, i piedi non gli sono mai mancati.
Pupeschi: 6,5 Gara puntuale e attenta sin dai primi minuti, pregevoli un paio di disimpegni.
Santeramo: 6,5 Recupera dopo il piccolo problema accusato a San Giuliano, sicuro come sempre. Dietro è una garanzia assoluta.
Bartolotta: 6,5 Bravo anche in fase difensiva, è uno dei giocatori più continui dall'inizio del campionato.
Russo C.: 6 Dinamico al punto giusto, prova qualche sortita anche in area avversaria.
Riad: 6,5 Garantisce anche oggi alcune delle sue accelerazioni, su una di queste è bravissimo a recuperare il pallone e servirlo a Piazze per il terzo gol.
Piazze: 6,5 Finalmente in gol: il centravanti, encomiabile per l'impegno anche quest'oggi, si sblocca con una rete che chiude la gara. Esce tra gli applausi.
Caggianese: 7,5 Ha il merito di sbloccare la gara e di raddoppiare con una perla per la categoria. Finalmente si è visto il giocatore che tutti aspettavano.
Xeka: 6 Chiamato in causa per l'infortunio di Venanzi, se la cava egregiamente.
Maggiari: SV
Rotondo: SV
Galotti: SV
martedì, 28 ottobre 2025, 16:48
L'attaccante autore di due gol e di una bella prestazione: "Abbiamo reso semplice una partita che non lo era, abbiamo avuto la bravura e fortuna di sbloccarla subito. In estate eravano un gruppo totalmente nuovo ma ora con gli allenamenti e l'intensità iniziamo a trovarci"
martedì, 28 ottobre 2025, 16:45
Il tecnico rossonero: "Sono felice per i gol di Caggianese e Piazze. Un bel segnale. Domani staremo seduti a vedere quello che fanno gli altri. Ora avremo modo di recuperare le forze e gli acciaccati, penso a Palma e Mauro, Sansaro ne ha ancora per un po', per poi presentarsi...
martedì, 28 ottobre 2025, 13:56
Rossoneri a caccia di punti per rimanere attaccati alle prime: mister Pirozzi conferma la formazione di San Giuliano e recupera capitan Santeramo in forse alla vigilia. Sblocca Caggianese in avvio che raddoppia in chiusura primo tempo. Piazze fa il tris nella ripresa
lunedì, 27 ottobre 2025, 14:51
Dopo il pareggio contro il San Giuliano, tre punti quasi d'obbligo per la Pantera che prima della sosta vuole quantomeno rimanere in scia al primo posto. L'undici iniziale non dovrebbe discostarsi molto da quello visto contro i nerazzurri.