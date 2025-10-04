L'attacco continua a non trovare la via del gol

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 5 ottobre 2025, 17:34

Il capitano rossonero: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo di essere alla Lucchese e per il pareggio c’è un po’ di rammarico. Volevamo dar seguito ai risultato dell’ultimo periodo e vincere, ma anche loro hanno avuto delle opportunità per errori nostri principalmente"

domenica, 5 ottobre 2025, 17:25

Il tecnico rossonero: "Sono soddisfatto perché abbiamo collezionato 8 punti nelle prime quattro partite. Chiaro che in attacco dobbiamo fare meglio, in difesa abbiamo concesso poche occasioni. Peccato per il fuorigioco fischiato sul gol di Caggianese. Adesso avremo tempo e spazio per preparare al meglio le prossime partite"

domenica, 5 ottobre 2025, 14:34

Rossoneri impegnati in Versilia nella seconda trasferta del campionato: occasione per Russo in avvio poi supremazia ma senza occasioni. Palma spreca in avvio di ripresa e Milan salva su Borselli. Galotti non trova il tempo per conclude su un bell'assist di Riad

sabato, 4 ottobre 2025, 14:02

I rossoneri si preparano ad affrontare il Real Forte Querceta allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi in una sfida che si preannuncia non semplice. Torna a disposizione capitan Santeramo: la probabile formazione