L'attacco continua a non trovare la via del gol

domenica, 5 ottobre 2025, 18:25
Milan: 6,5 Salva il risultato con i piedi su Borselli, poi commette una leggerezza su una uscita fuori area di testa.
Venanzi: 6 Nel primo tempo è un motorino inesauribile, poi cala alla distanza e soprattutto deve fronteggiare gli assalti dei padroni di casa in contropiede.
Mauro: 6 Si vede poco, disciplinato e nulla più, viene sostituito nella parte iniziale della ripresa.
Sansaro: 6 Partita ordinata e nulla più, costretto a uscire in avvio di ripresa per un problema muscolare.
Pupeschi: 6,5 Prende e dà botte e fa il suo a centroarea dove con Santeramo ormai si trova bene.
Santeramo: 6,5 Rientra dopo lo stop per un problema muscolare, sicuro come sempre, guida la difesa.
Palma: 5,5 Attivo, propositivo, ma ha il demerito di buttare al vento una occasione enorme a inizio ripresa. Sostituito.
Russo C.: 6 E' autore di una delle poche conclusioni pericolose nel primo tempo. Dinamico, cala alla distanza.
Galotti: 5 L'impegno non gli difetta, ma si vede davvero poco e quando si vede sbaglia. Per il momento, non ci siamo.
Caggianese: 5,5 Va, come spesso gli accade, a strappi, ma non trova l'acuto. O meglio lo trova ma è in fuorigioco. E fa peggio in pieno recupero.
Bartolotta: 5.5 Parte bene, poi esce progressivamente di scena e nella ripresa passa a centrocampo.
Palo: 6 Si mette a centrocampo e dà dinamismo e grinta. Ferma con le buone e le cattive gli avverrsari.
Riad: 6,5 Porta da subito vivacità, offre un pallone d'oro (sprecato) a Galotti. Con la carenza in attacco appare imprescindibile in questo momento.
Lorenzini: sv
Ragghianti: sv
domenica, 5 ottobre 2025, 17:34
Il capitano rossonero: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo di essere alla Lucchese e per il pareggio c’è un po’ di rammarico. Volevamo dar seguito ai risultato dell’ultimo periodo e vincere, ma anche loro hanno avuto delle opportunità per errori nostri principalmente"
domenica, 5 ottobre 2025, 17:25
Il tecnico rossonero: "Sono soddisfatto perché abbiamo collezionato 8 punti nelle prime quattro partite. Chiaro che in attacco dobbiamo fare meglio, in difesa abbiamo concesso poche occasioni. Peccato per il fuorigioco fischiato sul gol di Caggianese. Adesso avremo tempo e spazio per preparare al meglio le prossime partite"
domenica, 5 ottobre 2025, 14:34
Rossoneri impegnati in Versilia nella seconda trasferta del campionato: occasione per Russo in avvio poi supremazia ma senza occasioni. Palma spreca in avvio di ripresa e Milan salva su Borselli. Galotti non trova il tempo per conclude su un bell'assist di Riad
sabato, 4 ottobre 2025, 14:02
I rossoneri si preparano ad affrontare il Real Forte Querceta allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi in una sfida che si preannuncia non semplice. Torna a disposizione capitan Santeramo: la probabile formazione