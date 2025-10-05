Infermeria rossonera vicina a svuotarsi

Porta Elisa News
mercoledì, 8 ottobre 2025, 08:40
di gianluca andreuccetti
Il pareggio contro Real Forte Querceta ha lasciato un po' di amaro in bocca alla Lucchese che adesso deve guardare ai prossimi impegni. Nelle prossime cinque partite avremo un quadro più chiaro del livello dei rossoneri e in tal senso sarà importante iniziare a svuotare l'infermeria.
Come dichiarato domenica da Pirozzi, contro il Belvedere potrebbero tornare a disposizione sia Piazze che Picchi. L'italo-uruguyano, tra i più positivi della preaseason della Lucchese, ha messo a referto solamente 90' contro la Cerretese, nella 1^giornata di campionato, salvo poi riportare una lesione di primo grado alla coscia destra. Per caratteristiche e per numeri, il rientro di Piazze potrebbe risolvere parte dei problemi offensivi della Pantera, tra gli attacchi più sterili del campionato.
Dopo venti giorni, anche Alberto Picchi sembrerebbe sulla via del ritorno. Oltre che sul piano dell'esperienza, il ritorno del classe 1997 sarebbe fondamentale in chiave tattica. Centrocampista dotato di mezzi tecnici sulla carta superiore rispetto alla categoria, l'ex Spal può essere impiegato all'occorrenza anche come trequartista. Un aspetto importante, specialmente se Pirozzi decidesse di cambiare modulo.
domenica, 5 ottobre 2025, 18:25
Rossoneri autori di una buona prestazione, condita da qualche occasione, ma là davanti manca il guizzo decisivo e ancora una volta si costruisce poco, Milan puntuale quando viene chiamato in causa: le pagelle di Gazzetta
domenica, 5 ottobre 2025, 17:34
Il capitano rossonero: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo di essere alla Lucchese e per il pareggio c’è un po’ di rammarico. Volevamo dar seguito ai risultato dell’ultimo periodo e vincere, ma anche loro hanno avuto delle opportunità per errori nostri principalmente"
domenica, 5 ottobre 2025, 17:25
Il tecnico rossonero: "Sono soddisfatto perché abbiamo collezionato 8 punti nelle prime quattro partite. Chiaro che in attacco dobbiamo fare meglio, in difesa abbiamo concesso poche occasioni. Peccato per il fuorigioco fischiato sul gol di Caggianese. Adesso avremo tempo e spazio per preparare al meglio le prossime partite"
domenica, 5 ottobre 2025, 14:34
Rossoneri impegnati in Versilia nella seconda trasferta del campionato: occasione per Russo in avvio poi supremazia ma senza occasioni. Palma spreca in avvio di ripresa e Milan salva su Borselli. Galotti non trova il tempo per conclude su un bell'assist di Riad