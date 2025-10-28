Porta Elisa, via alla semina del campo

Porta Elisa News
giovedì, 30 ottobre 2025, 09:04
Dopo le tribolazioni estive e alcuni interventi per eliminare le erbe infestanti che erano cresciute in una larga parte del terreno del Porta Elisa, in questa settimana è partita la semina delle nuove piante. Un primo passaggio è già stato effettuato dalla ditta che si occupa della manutenzione e un'altra semina è programmata nei prossimi giorni, sempre sperando che il tempo non porti troppa acqua che rischierebbe di non far attecchire i semi. Poi sarà la volta della concimazione.
Il tutto, dovrebbe produrre risultati visibili (ma il terreno nelle ultime partire è sembrato più presentabile) già per la gara di Coppa Italia contro il Viareggio, il 12 novembre, che sarà la prima dopo quella contro la Sestese di martedì scorso. La scelta della semina solo ora è proprio legata alla necessità di avere il campo per una quindicina di giorni non sottoposto a stress e dunque il turno di riposo dei rossoneri e la successiva trasferta a Massa hanno consentito di procedere con la semina, come conferma l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che ha risposto a un tifoso sui social di Gazzetta: "Non c’è mai stata una pausa (vedi il calendario tra campionato e coppa) e finalmente ci sarà uno stop di 15 gg necessari all’intervento".
giovedì, 30 ottobre 2025, 08:52
A seguito della segnalazione della Questura di Lucca, l'Osservatorio ha condiviso le criticità "significando che potranno essere interessate direttamente le Autorità provinciali di PS competente per l'adozione di misure restrittive": verso il divieto di trasferta per i tifosi bianconeri?
mercoledì, 29 ottobre 2025, 10:47
Archiviato l'anticipo della nona di andata, la Lucchese può ora recuperare le energie e qualche acciaccato, ma gli occhi un po' di tutti sono ora puntati anche ai possibili rinforzi. Gli arrivi, dopo le due rescissioni dei giorni scorsi, dovrebbero essere tre e, salvo colpi di scena, dovrebbero concentrarsi dalla...
martedì, 28 ottobre 2025, 16:59
Caggianese autore di una grande partita, Piazze finalmente si sblocca, ma è tutta la formazione di mister Pirozzi a convincere, a cominciare dalla difesa che offre l'ennesima partita di sostanza. Le pagelle di Gazzetta
martedì, 28 ottobre 2025, 16:48
L'attaccante autore di due gol e di una bella prestazione: "Abbiamo reso semplice una partita che non lo era, abbiamo avuto la bravura e fortuna di sbloccarla subito. In estate eravano un gruppo totalmente nuovo ma ora con gli allenamenti e l'intensità iniziamo a trovarci"