Porta Elisa News



Porta Elisa, via alla semina del campo

giovedì, 30 ottobre 2025, 09:04

Dopo le tribolazioni estive e alcuni interventi per eliminare le erbe infestanti che erano cresciute in una larga parte del terreno del Porta Elisa, in questa settimana è partita la semina delle nuove piante. Un primo passaggio è già stato effettuato dalla ditta che si occupa della manutenzione e un'altra semina è programmata nei prossimi giorni, sempre sperando che il tempo non porti troppa acqua che rischierebbe di non far attecchire i semi. Poi sarà la volta della concimazione.

Il tutto, dovrebbe produrre risultati visibili (ma il terreno nelle ultime partire è sembrato più presentabile) già per la gara di Coppa Italia contro il Viareggio, il 12 novembre, che sarà la prima dopo quella contro la Sestese di martedì scorso. La scelta della semina solo ora è proprio legata alla necessità di avere il campo per una quindicina di giorni non sottoposto a stress e dunque il turno di riposo dei rossoneri e la successiva trasferta a Massa hanno consentito di procedere con la semina, come conferma l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che ha risposto a un tifoso sui social di Gazzetta: "Non c’è mai stata una pausa (vedi il calendario tra campionato e coppa) e finalmente ci sarà uno stop di 15 gg necessari all’intervento".